Hospodářský růst v eurozóně by se měl víc opírat o domácí poptávku, myslí si Lagardeová

Christine Lagardeová Autor: čtk

Hospodářský růst v eurozóně by se měl začít více opírat o domácí poptávku, aby byl vyváženější a dokázal čelit ekonomickému útlumu v zahraničí. Přispět by k tomu měly mimo jiné rozsáhlejší veřejné investice. Uvedla to nová šéfka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová.