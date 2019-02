Hnutí si rozvracet nedáme

Když člověk vkročil do Centra pohybové medicíny na pražském Chodově, kde se už tradičně pořádají volební sněmy hnutí ANO, zažil neobvyklý výlet v časoprostoru. Najednou vůbec nebylo jasné, jestli je rok 2019, 2017 nebo snad 2015. Atmosféra, průběh i hlavní aktéři jsou stále stejní. Mění se jen kravata pana předsedy. A je férové uznat, že podpora Andreje Babiše v hnutí klesá, ale opticky se vylepšuje.

V roce 2015 získal šéf pověstných kimirsenovských 100 procent hlasů delegátů. V roce 2017 už své kolegy přímo prosil, aby pro něj nehlasovali všichni. Tak si odnesl „jen“ 95 procent. Ani to nevypadalo nejlíp, tak to letos napravil a nechal se potěšit celkem příjemným výsledkem 86,5 procenta. Kdo hlasoval proti Babišovi, zůstalo tajné. Při hlasování museli novináři opustit prostor, aby náhodou nezjistili, kdo zmáčkl záporné tlačítko.

Je sice pravda, že i předsedové ostatních strany často získávali téměř 100 procent hlasů (například Schwarzenberg, Fiala nebo Bělobrádek), ale v ostatních stranách rozhodně není běžné, že se jediný kandidát přihlásí i o druhý nejdůležitější post 1. místopředsedy. Pro Jaroslava Faltýnka nakonec hlasovalo osm z deseti delegátů.

A jediný kritik současného směřování hnutí, ostravský primátor Tomáš Macura, se do nejužšího vedení nedostal. Opakuje se tak ponaučení z minulých sněmů: kritika se v hnutí ANO moc nevyplácí. Naopak se cení loajalita „ke straně a vládě“. Babiš neúspěch Macury odbyl tím, že byl přece zvolen do předsednictva hnutí. Bylo by ale spíš skandální, kdyby vůbec nikam zvolen nebyl. Macura je aktuálně nejúspěšnějším komunálním politikem hnutí.

Ostravský primátor Macura: ANO by mělo skončit s rozhazováním a posunout se doprava

Například bývalý brněnský primátor Petr Vokřál se ve svém kandidátském projevu od Macurovy kritiky trochu překvapivě distancoval a loajálně zopakoval pohled svého šéfa, že hnutí ANO není levicové, ale je takzvaně „catch-all”. Vokřál pak byl na rozdíl od Macury zvolen místopředsedou, ačkoliv loni přišel o funkci primátora v Brně.

Takže nakonec to jediné, co se letos v hnutí ANO změnilo, je zřejmě nečekaný odpor Andreje Babiše k obnovitelným zdrojům. Babiš odmítáním zelené politiky překvapil ve svém úvodním projevu. Přitom to byl právě on, kdo se v minulých letech zuřivě bránil ukončení zvýhodnění biopaliv první generace, do nichž se povinně přimíchává řepka - klíčový produkt Agrofertu. Prosazoval ve vládě jejich podporu, ačkoliv se od těchto zastaralých biopaliv Evropská unie už dávno odklonila.

A ještě nějaká změna? Při projevech hlavních tváří ANO jsem si všiml, že významně pokročilo stupňování hnutí:

Rok 2013 - Jsme mladé hnutí

Rok 2016 - Jsme stále mladé hnutí

Rok 2019 - Jsme relativně mladé hnutí.

