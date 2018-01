Sobotka ze STAN porazil v prvním kole senátních voleb Hlavatého. Rozhodne se za týden

Doplňovací volby se konaly kvůli Hlavatému. Loni byl díky preferenčním hlasům zvolen do Sněmovny, čímž mu zanikl mandát senátora. Poté oznámil, že o křeslo senátora bude usilovat znovu. Poslaneckého mandátu se vzdal.

Druhé kolo se koná za týden, ve stejném termínu jako první kolo voleb prezidentských. „Voliči budou jiní a budou mít jinou motivaci, budou volit hlavně prezidenta, i to se do výsledku může promítnout,“ řekl Sobotka, který má podporu TOP 09, KDU-ČSL a ODS. Podle Hlavatého by mohla být volební účast až 60 procent. „Proto těžko odhadnout, jak pro nás druhé kolo dopadne. Přijde řada voličů, která se prvního kola neúčastnila,“ míní Hlavatý. Postupem splnil svůj první cíl.

Celkem kandidovalo devět lidí. Sobotkovi už přislíbil ve druhém kole podporu Jaroslav Dvorský (za Piráty), který dnes skončil čtvrtý se ziskem 10,59 procenta hlasů. Podpoří ho i Klára Sovová (NEI), která dostala od voličů téměř 12 procent hlasů, což stačilo na třetí místo. Dokonce zvažuje, že Sobotkovi osobně v kampani pomůže.

Hlavatý naopak řekl, že o podporu žádného neúspěšného kandidáta usilovat nebude. Lidé podle něj v prvním kole volili spíše proti vládě Andreje Babiše (ANO). „V žádném případě ale nelituji, že jsem s podporou hnutí do toho šel,“ podotkl Hlavatý.

Podle politologa Jiří Štefka jsou jména obou postupujících očekávaná, ale překvapením je procentuální výsledek Hlavatého. „Zisk Jiřího Hlavatého je podstatně nižší, než se očekávalo. Jeho návrat do Senátu se tak poněkud vzdaluje a před druhým kolem bude muset mnohem více zapracovat v přesvědčování voličů,“ řekl dnes ČTK Štefek.

Míní, že podle rozložení hlasování v jednotlivých městech a obcích má před druhým kolem mírně navrch Sobotka. Také on ale upozorňuje, že ve druhém kole bude situace kvůli souběhu s prezidentskými volbami jiná. „Rozhodující také bude, koho podpoří neúspěšní kandidáti,“ dodal.

Vítěz bude senátorem jen dva roky a devět měsíců.

