Havlíček převzal ministerstvo dopravy. Kremlík bude náměstkem

Kremlík podle Babiše manažersky nezvládl situaci kolem zakázky k elektronickým dálničním známkám. Bývalý ministr dnes novinářům řekl, že by v souvislosti se zakázkou nyní možná postupoval jinak, protože dříve nevěděl o některých personálních skutečnostech okolo zakázky. Blíže je však nespecfikoval. Na ministerstvu by ovšem měl zůstat, premiér ve čtvrtek deník Dnes řekl, že se stane náměstkem ministra.

IT systém, který by zahrnoval mimo jiné e-shop či mobilní aplikaci, měla za 401 milionů korun zajistit společnost Asseco Central Europe. Zakázka se však stala terčem kritiky z řad IT odborníků, opozice i premiéra. Vadilo jim zejména to, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který má přípravu systému na starosti, vybíral dodavatele v utajovaném režimu, a ne v otevřené soutěži. Zakázka navíc podle nich byla předražená. Havlíček ve čtvrtek oznámil, že zakázka bude zrušena.

Kvůli situaci kolem dálničních známek Babiš také vyzval k odstoupení náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka a ředitele SFDI Zbyňka Hořelicu. Havlíček ve čtvrtek řekl, že jejich budoucnost bude řešit hned po nástupu do úřadu.

Havlíček se stal v pořadí devatenáctým ministrem dopravy samostatné České republiky. Jeho předchůdce byl ve funkci od konce loňského dubna, kdy nahradil odstoupivšího Dana Ťoka. Kremlík se tehdy stal členem vlády společně právě s Havlíčkem, který na konci dubna nastoupil do čela ministerstva průmyslu a obchodu. Propojení funkcí ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu by podle Babiše mohlo v budoucnu vést ke spojení obou resortů.

Změny v dopravě v roce 2020: elektronické dálniční známky, rozšíření mýta i jednotné jízdenky

ilustrační foto ( Autor: Martin Pinkas/Euro )

