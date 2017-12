Harírí otočil. Libanonský premiér odvolal svou rezignaci

Je v ní zastoupen také šíitský Hizballáh, který bojuje na straně syrské vlády v Sýrii a podle Rijádu má stejně jako Írán vliv i v Jemenu.

Libanonský prezident Harírího rezignaci nepřijal. Harírí po pobytu v Saúdské Arábii odjel 18. listopadu do Evropy a pak se vrátil do Libanonu. Řekl tehdy, že by mohl rezignaci odvolat, pokud se všichni členové vlády podrobí státní politice nevměšování do regionálních konfliktů.

Dnes přečetl prohlášení vlády, v němž se uvádí: „Kabinet děkuje svému předsedovi za jeho pozici a za to, že svou rezignaci odvolal. Všichni členové vlády se rozhodli držet se stranou všech konfliktů, sporů, válek i vnitřních záležitostí bratrských arabských zemí v zájmu udržení ekonomických a politických svazků Libanonu.“

Libanonská vláda se dnes sešla poprvé od krize, již vyvolala Harírího rezignace. Někteří libanonští politici tvrdili, že ho k ní přinutila Saúdská Arábie. Harírí má libanonské i saúdskoarabské občanství.

