Hamáček: Sirotky z uprchlických táborů nepřijmeme. Nemá to smysl

Podle serveru Řekové požádali Česko o přijetí 40 nezletilých, kteří potřebují akutní péči. Dopis řeckého ministra uvádí, že v jeho zemi je zhruba 2500 dětí bez doprovodu, které jsou rozmístěny v různých uprchlických táborech v Řecku. „Potřebujeme jednat rychle, aby o tyto děti bylo postaráno,“ stojí v dopisu.

Hamáček dnes na twitteru uvedl, že Řecko oslovilo všechny unijní ministry vnitra. „Informovalo o situaci a pokusilo se vyvolat debatu o relokacích, nic nového. Nevidím smysl v tom přesouvat po EU 17leté bez nároku na azyl, když Atény na ochranu hranic a azylové řízení dostávají od EU miliardy eur. Jen ČR poskytla 270 expertů,“ napsal.

Ministra chtěl dnes kvůli informacím z médií interpelovat předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, Hamáček se však ve Sněmovně omluvil. „Prosím o informaci, jak je s žádostí naloženo, či jak s ní vláda hodlá naložit. Pokládal bych za ostudné a hanebné, kdyby bohatá a bezpečná země, jakou je ČR, odmítla přijmout 40 dětí a postarat se o ně,“ řekl ve Sněmovně Kalousek.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes před odletem na návštěvu Lucemburska novinářům řekl, že o dopisu nic neví. „Já to neřeším, slyším to poprvé,“ uvedl. Připomněl svůj postoj, že uprchlíkům se má pomáhat především přímo v zemích, odkud pocházejí. „Doufejme, že tu situaci v Sýrii konečně začne Evropa aktivně řešit. My se v první řadě staráme o naše děti, my máme tady plno svých problémů,“ uvedl Babiš.

Premiér zmínil i svůj plán na vybudování centra pro syrské sirotky. Týdeník Respekt tento týden informoval, že projekt se neuskuteční. „Syrská strana odmítla českou firmu, nabídli nám syrskou firmu, ta je několikrát dražší,“ řekl dnes Babiš.

Český premiér svou iniciativou kolem centra pro syrské sirotky reagoval na předchozí návrhy europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), aby Česko přesunulo na své území 50 syrských sirotků z uprchlických táborů v Řecku. Babiš tehdy návrh Šojdrové označil za nesmyslný a tvrdil, že je potřeba sirotkům pomáhat v zemi, odkud pocházejí. S odkazem na to dnes uvedl, že Česko má už debatu za sebou. „Já bych se k tomu nevracel,“ řekl.