Hamáček před sjezdem posiluje pozici. Získal podporu středočeské ČSSD

„Důležité je, že dnes nepadala nějaká kritika vlády nebo našeho fungování. Já jsem ve svém projevu řekl, že se stále domnívám, že naše cesta je správná, že si ji překrýváme vnitřními spory. To, co můžeme prodávat, tak to zastiňují naše vnitřní spory a já doufám, že ten sjezd zvolí takové vedení sociální demokracie, které bude skutečně jedním jediným týmem a že ten tým pomůže stranu vytáhnout dál, protože působení ve vládě je dobré,“ řekl Povšík.

Povšík se stal předsedou středočeské ČSSD letos v květnu, vedení krajské organizace se dnes proto nevolilo. V květnu byl Povšík jediným kandidátem na předsedu, hlasovalo pro něj 85 procent delegátů krajské konference. Ve funkci nahradil právě Hamáčka, který funkci neobhajoval, protože se chtěl naplno věnovat své nové roli v čele ČSSD.

„Moc si vážím podpory své domovské organizace i pomoci a zázemí, kterou mi poskytla v posledních měsících, kdy strana i česká politika procházely turbulentním obdobím,“ uvedl Hamáček v tiskovém prohlášení.

Čtyřicetiletý Hamáček se předsedou ČSSD stal letos v únoru. Je také prvním místopředsedou Babišovy vlády a ministrem vnitra.

Krajskou konferenci za sebou má například také Ústecký kraj, žádnou konkrétní nominaci na předsedu strany ale delegáti neodhlasovali. V Královéhradeckém kraji pak na konferenci nominovali členové na předsedu také Hamáčka.

