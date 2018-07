Hamáček oponuje Herrmannovi. Nelegální migrace přes Česko do Německa prý klesá

„Policie ČR zaznamenala na začátku roku 2018 nárůst případů převaděčství, kdy organizované skupiny z Rumunska převážely v úkrytech automobilů migranty. Výměnou informací a operativní spoluprací s kolegy z Německa se podařilo tyto převaděče zadržet. Od března 2018 jsou na území ČR zjišťováni jednotlivci, kteří přes naše území tranzituji do Německa,“ uvedl Hamáček.

Podle společného vyhodnocení česko-německé a česko-saské policejní spolupráce je situace na hranici klidná, uvedl Hamáček, který je současně dočasně pověřen vedením ministerstva zahraničí. Připomněl také, že když minulý týden šéf cizinecké policie Milan Majer podepsal s řediteli spolkové policie v Sasku a v Bavorsku dohody o pohraniční spolupráci, bylo v nich konstatováno, že trend nelegální migrace klesá a že spolupráce policistů je nadstandardní.

„Zaznamenali jsme nárůst ilegální migrace přes Českou republiku,“ řekl ve FAS Herrmann. Děje se tak podle něj přesto, že se spolupráce s českou policií v posledních deseti letech zlepšila. O tom, že přes Česko přecházejí migranti do Německa, mluvil v dnešním rozhovoru v německém listu Welt am Sonntag i ředitel unijní agentury pro ochranu vnějších hranic Frontex Fabrice Leggeri. Do země se dostane část migrantů, kteří přicházejí takzvanou balkánskou cestou. Většina z nich se ale dostane do Německa ze Slovinska přes Rakousko.

