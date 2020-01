Frontální útok: americkým prezidentem chce být několik současných a bývalých starostů

Starosta není zrovna nejlepší kvalifikací pro amerického prezidenta. Alespoň soudě podle historie. Posledním americkým prezidentem, který před zvolením hlavou státu vykonával funkci starosty, byl republikánský „Patriot z Nové Anglie“ Calvin Coolidge. Od konce jeho funkčního období však loni uplynulo již 90 let. Oblíbený třicátý prezident USA byl jedním z pouhé trojice mužů, kteří se ve dvousettřicetileté historii amerických prezidentských voleb posunuli od řízení městské rady až k zasednutí v prezidentském křesle.

Americká města voliči často považují za symbol neúspěchu kvůli tomu, že mohou být plná přistěhovalců, chudých Afroameričanů nebo továren. Starostové se obvykle potýkali s nedůvěrou ze strany venkovských voličů, i proto pro ně byla cesta do nejvyšší politiky často trnitá. Síly, které starosty politicky brzdily, se ale teď začínají obracet v jejich prospěch. „Řada měst se za posledních deset nebo dvacet let posunula k lepšímu. Jsou bezpečnější, lépe řízená a v lepší finanční situaci,“ myslí si Anthony Williams, bývalý starosta Washingtonu DC.

Přečtěte si profily kandidátů Demokratické strany:

Joe Biden: favorit a pokračovatel Obamy

Bernie Sanders: věčně druhý?

Elizabeth Warrenová: zastánkyně minorit a falešná indiánka

Michael Bloomberg: další miliardář v Bílém domě?

Pete Buttigieg: mluvčí mileniálů, který dokáže oslovit dárce

Tulsi Gabbardová: kontroverzní liberálka a veteránka z války v Iráku

Amy Klobucharová: pragmatička se slovinskými kořeny

Že možná dozrál čas na dalšího starostu v čele Spojených států, ukazuje aktuální souboj o prezidentskou nominaci Demokratické strany, kde se to bývalými nebo současnými šéfy měst jen hemží. Kromě Bernieho Sanderse, který byl v 80. letech starostou města Burlington a o nominaci bojoval už při volbách v roce 2016, je to ještě senátor a bývalý starosta města Newark Cory Booker, jemuž ale průzkumy velké šance nedávají, přestože voliče láká především na snahu o sjednocení rozdělené země a slogan, že „by osoba hlavy státu měla v lidech vzbuzovat pýchu, nikoli stud“. Velkou pozornost si naopak získali dva muži – bývalý starosta New Yorku a podnikatel Michael Bloomberg a starosta stotisícového městečka South Band Pete Buttigieg.

Boj o demokratickou nominaci už stihli ohlásit a zase odvolat i další starostové. Kromě současného správce New Yorku Billa de Blasia jsou to exšéfové radnic Denveru a San Antonia John Hickenlooper a Julián Castro. Pak je tu ještě řada těch, kteří se snahou o nominaci koketovali, nakonec si však „útok na Bílý dům“ rozmysleli úplně, i když třeba takový starosta Los Angeles Eric Garcetti mohl mít slušnou šanci.

Celý článek čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 20. ledna. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro.