Fond dopravy loni proinvestoval přes 95 miliard korun, letos pracuje s rekordním rozpočtem

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), ze kterého jsou financovány dopravní stavby, loni proinvestoval 95,6 miliardy korun. Zároveň je to nejvyšší objem peněz od roku 2001, kdy fond vznikl. Vyplývá to z výroční zprávy fondu, se kterou se v pondělí seznámí vláda. Letos by měly investice fondu ještě vzrůst, vláda nedávno navýšila jeho rozpočet na 113 miliard korun.

Loňské výdaje fondu tvořily 97,7 procenta všech jeho loňských zdrojů. SFDI mělo původně v loňském roce pracovat s rozpočtem 84,2 miliardy korun, během roku se však výdaje zvýšily využitím rozpočtových rezerv a dalších zdrojů.

Větší část peněz loni z fondu směřovaly na výstavbu a opravy dálnic a silnic, konkrétně téměř 45,5 miliardy korun. O necelé dvě miliardy korun méně šlo na železnice, tři miliardy korun vydal fond na provoz mýtného systému a dalších 1,5 miliardy korun pak na projekty v rámci vnitrozemské vodní dopravy. Zbylá část peněz byla určena například na překladiště pro kombinovanou dopravu, cyklostezky a další menší projekty.

Letos pracuje SFDI s rekordním rozpočtem. Vláda chce využít dopravní stavebnictví jako jeden z impulsů pro ekonomiku po koronavirové krizi, v uplynulých týdnech proto navýšila rozpočet fondu na 113 miliard Kč. Původně se počítalo s rozpočtem okolo 87 miliard korun.

SFDI funguje od roku 2001. Od té doby rozdělil na financování dopravních staveb více než 1,1 bilionu korun. K nejdražším projektům patřila stavba dálnice D8 a železničního tunelu v Ejpovicích.