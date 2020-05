Finanční příspěvky pro podnikatele půjdou z peněz obcí

Společníci malých společností s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky, které poškodila epidemie koronaviru, budou moci požádat o státní příspěvek 500 korun denně. Dnes to stvrdila Sněmovna. Po rozsáhlé debatě plné sporů ale odmítla návrh Senátu, aby se příspěvek vyplácel přímo ze státního rozpočtu, a nikoli jen z vybraných daní z příjmů zaměstnanců. Tento senátní návrh měl zabránit tomu, aby obce a kraje přicházely o peníze z takzvaných sdílených daní, z nichž se příspěvek vyplácí.

Podle senátorů a dalších odpůrců může připravit současný způsob výplaty příspěvku obce o 11 miliard a kraje o čtyři miliardy korun. Zákon stanoví, že takzvaný kompenzační bonus, tedy zmíněný příspěvek živnostníkům a dalším OSVČ postiženým dopady epidemie, je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, tedy zaměstnanců. Jde ale o sdílenou daň, o niž se státní rozpočet dělí s kraji a obcemi. Pokud z ní část jde na výplatu příspěvku, připadne pak méně na rozdělení mezi obce a kraje.

Proto senátoři chtěli, aby peníze byly uvolněny rovnou ze státního rozpočtu. Předlohu ve znění schváleném Sněmovnou nyní dostane k podpisu prezident.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) varovala, že pokud by senátní verze prošla, musela by výplatu bonusu okamžitě zastavit. Bylo by podle ní nutné vyřešit rozpočtové a právní otázky, jak vlastně bonus vyplácet. Musela by se použít místo daňového řádu rozpočtová pravidla jako pro výplatu dotací. Odmítla kritiku například Věry Kovářové (STAN), že vláda rozpočtové dopady tajila.

Se stejným návrhem jako Senát přišel již při předchozím schvalování novely ve Sněmovně začátkem května předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Sněmovna už tehdy jeho návrh nepřijala.

Zástupci obcí a krajů v posledních týdnech kritizovali, že jim klesnou daňové příjmy, přičemž jedním z důvodů je vyplácení kompenzačního bonusu. Ministryně Schillerová však zastává názor, že vlivem zavedení příspěvků pro OSVČ a malé firmy bude pokles příjmů obcí a krajů ze sdílených daní menší, než kdyby stát tento příspěvek nezavedl.

Nově schválený příspěvek 500 korun společníkům malých s.r.o. představuje obdobnou podporu, kterou již předtím získaly osoby samostatně výdělečně činné. Jde nejen o živnostníky, ale třeba o lékaře a další podobné samostatně působící profese. Uvedenou částku dostávají za každý den. Sněmovna již předtím vložila do zákona přes nesouhlas ministryně Schillerové pozměňovací návrh Pirátů, aby tento příspěvek dostávaly i osoby samostatně výdělečné činné, které jsou současně pěstouny nebo dobrovolníky pečovatelské služby. Příspěvek můžou dostávat i OSVČ, které jsou současně zaměstnány jako pedagogové.

Nově zavedený příspěvek je určen pro společnosti s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba. Může být i více společníků, kteří ovšem musejí být v přímém příbuzenském vztahu. V takovém případě mohou o podporu požádat všichni. Stejně jako u podpory OSVČ nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit.

Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů a nepodléhá exekuci. Přesto schválená novela stanovuje, že banky a další poskytovatelé platebních služeb jsou povinni příspěvek vyplatit i lidem v exekuci. Podle ministryně se stalo, že jedna z bank přesto peníze obstavila a uvolnila je až po zásahu finanční správy.