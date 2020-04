Financial Times v týdeníku Euro: Virus v hegemonii

Blíží se kvůli koronavirové krizi konec americké nadvlády v světě?

Rychlému soudu brání dva silné argumenty, píše v komentáři pro Financial Times hlavní zahraničněpolitický komentátor listu Gideon Rachman. Co dnes nejvíc ohrožuje americkou „soft power”? V čem je Čína lepší než USA? A co jí brání Ameriku konečně předehnat?

Čtěte více v aktuálním vydání týdeníku Euro, které je také dostupné v digitální podobě na www.alza.cz/euro