Faltýnkovo splněné přání

Ona velká mýlka spočívá v tom, že prvním, kdo povolil podpis smlouvy mezi ministerstvem dopravy a konsorciem CzechToll/SkyToll, byl antimonopolní úřad (ÚOHS). Ale není to tak. Ministerstvo dopravy podepsalo smlouvu s Kapschem na základě vlastního právního názoru, který byl, řekněme, překvapivý.

Předcházelo tomu, že když běžel tendr na možného následovníka Kapsche, povolil sice antimonopolní dokončit výběrové řízení, ale zakázal předběžným opatřením ministerstvu dopravy podepsat s vítězem smlouvu.

Takže když desetiletý kontrakt vyhrálo konsorcium CzechToll/Skytoll, mohli být fandové Kapsche úplně klidní. Kauza se mohla dál protahovat jako mnohokrát předtím a dospěla by klidně až do fáze, že by stát opět nedokázal nikoho včas vybrat a musela by se znovu z ruky prodloužit smlouva s Kapschem. A už to bylo opravdu na spadnutí, v té době šlo o měsíc, dva.

Ale přišel kotrmelec. Ministerstvo dopravy vyhlásilo vítěze a zároveň se vzdalo možnosti podat rozklad proti správnímu řízení, v jehož rámci vydal ÚOHS předběžné opatření o zákazu podpisu smlouvy. Tím prý ze zákona předběžné opatření zaniklo a smlouva se také ihned podepsala. Byl to pro všechny nečekaný tah.

Teď už se lze jen domnívat, jestli ÚOHS jednal následně tak chytře nebo jestli jeho šéf Petr Rafaj jen složil zbraně. Stalo se, že konstrukci ministerstva dopravy potvrdil, a protože byl tendr vlastně u konce, Rafaj škrtl námitky, které předtím k jeho úřadu podal Kapsch.

Jenže to se teď ukázalo jako potíž. Krajský soud v Brně jeho rozhodnutí zrušil a námitkami se musí Rafaj zabývat znovu. Kapsch protestoval mimo jiné proti netransparnetnímu způsobu zpřístupnění zadávací dokumentace, porušování zásady rovného zacházení nebo proti diskriminaci mikrovlnného systému, ale to teď není nejdůležitější. Díky rozhodnutí soudu dostala rakouská firma novou munici k tomu, aby celou konstrukci kolem podpisu smlouvy shodila u soudu.

Výsledkem tedy je, že aniž by údajní účastníci dohody proti CzechToll/SkyToll už cokoliv dělali, stále se jakýmsi doběhem vlastně plní jejich vůle. A argumenty, že to vlastně celé dopadlo jinak, než chtěli, tím docela slušně slábnou. Možná bude stačit počkat pár měsíců a budoucnost je usvědčí.

