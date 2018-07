Extajemník SPD Staník půjde kvůli nenávistným výrokům k soudu. Hrozí mu tři roky

„Obžaloba byla podána k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 dne 19. července 2018 pro trestné činy podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia,“ uvedl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek.

Staník podle některých svědků incidentu loni v říjnu posílal ve sněmovní restauraci příslušníky menšin do plynu. „Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození,“ řekl dříve serveru Aktuálně.cz bývalý poslanec Marek Černoch (zvolený za Úsvit). Tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) popsala, že když do místnosti vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Řekl pak, že ministryně podporuje homosexuály, kteří by se měli zlikvidovat.

Policie minulý týden zveřejnila, že Staníka navrhla obžalovat. Předseda SPD Tomio Okamura v reakci na postup policistů zdůraznil, že Staník není členem ani tajemníkem hnutí.

Staník byl tajemníkem SPD a asistentem poslance SPD Jaroslava Holíka. V asistentské funkci skončil na přelomu loňského listopadu a prosince, protože byl podle Holíka příliš vytížen jako tajemník. Při říjnových volbách bránil novinářům ve vstupu do volebního štábu SPD a volal na ně policii.

