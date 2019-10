Evropská unie se bude odkladem brexitu zabývat až po hlasování v Británii

Rozdělený je v hodnocení překotného vývoje i britský tisk: část jej události popisuje jako porážku premiéra, část Johnsona chválí za odvážný postup a z chaosu viní Dolní sněmovnu.

Velvyslanci členských zemí EU se dnes sešli s unijním vyjednavačem Michelem Barnierem. Shodli se, že ze závěrů summitu, který se konal ve čtvrtek a v pátek, nevyplývá nutnost vyčkávat, jak dopadne schvalování dohody v Británii. Nyní je podle nich na Evropském parlamentu, kdy a zda vůbec dohodu potvrdí. Plenární zasedání ve Štrasburku začíná v pondělí. K Johnsonovým sobotním dopisům diplomaté vůbec nepřihlíželi.

na objednávku Kia XCeed Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88kW Výbava:

Comfort 455 881 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Wrangler Unlimited Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.2 CRD Výbava:

Sport 1 115 334 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Santa Fe Benzín Benzín Automatická Automatická Motor:

2.4 GDI e-CVVT 4x4 AT Výbava:

Confidence 794 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Grand Cherokee Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 V6 Diesel 140 kW Výbava:

Laredo 1 095 920 Kč

s DPH Detail na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

45 TDI quattro 170kW Výbava:

Q7 22 968 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Touareg Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 TDI 210kW 4x4 AT Výbava:

Elegance 1 442 232 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 7 264 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 585 810 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW M4 Coupé Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

M4 Coupé Výbava:

M4 1 500 590 Kč

s DPH Detail skladem Lexus NX Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

300h AWD Výbava:

Luxury 1 280 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Fastback N Line Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4 T-GDI/103 kW Výbava:

N Line 474 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i CVVT 73 kW Výbava:

Start 324 990 Kč

s DPH Detail

Britští poslanci v sobotu přijali dodatek, podle kterého se s definitivním schválením brexitové dohody musí počkat, dokud její obsah nebude převeden do britského práva. O dohodě samotné se nehlasovalo. Podle zákona z počátku září tak musel Johnson požádat o odklad brexitu. V sobotu večer skutečně poslal předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi dopis, ve kterém požádal o odklad brexitu do 31. ledna příštího roku. Psaní ale nepodepsal a v přiloženém druhém dopise doplnil, že s odkladem nesouhlasí a že chce v parlamentu co nejdříve prosadit prováděcí zákony k dohodě i její samotné schválení.

Johnson ale v Dolní sněmovně nemá zajištěnu potřebnou podporu pro schválení dohody. Pokud by neprošla a hrozil by neřízený odchod, je podle diplomatů velmi pravděpodobné, že státy odklad brexitu schválí. Jak dlouhý by v takovém případě odklad byl, ale není jasné.

Velká listopadová Corbynova revoluce: labouristé chtějí rozdávat podle socialistického vzoru Šéf labouristů Jeremy Corbyn ( Autor: čtk )

Michael Gove, který je de facto zástupce britského premiéra, dnes řekl, že vláda i přes výsledek sobotního hlasování plánuje odejít z EU 31. října. Připustil ale, že se zvýšilo riziko odchodu bez dohody. Ministr zahraničí Dominic Raab dnes řekl, že věří, že má vláda v Dolní sněmovně dostatečnou podporu, aby dohoda obstála v dalším hlasování. S dalším odkladem podle něj nesouhlasí ani evropské státy.

Johnsonovu vládu dnes ostře kritizovala opozice zleva i zprava. Podle šéfa protiunijní Strany pro brexit Nigela Farage je dohoda, kterou Johnson ve čtvrtek vyjednal s EU, tak „mizerná“, že by byl lepší krátký odklad brexitu následovaný předčasnými volbami. Podle labouristy Johna McDonnella by se druhý dopis, který Johnson přiložil k žádosti o odklad, dal označit za pohrdání parlamentem a soudy. Tím, že první dopis nepodepsal, se premiér podle něj „chová trochu jako rozmazlený fracek“. „Dětinsky“ se Johnson chová také podle mluvčího labouristů pro brexit Keira Starmera.

Britský tisk dnes hodnotil překotný brexitový vývoj různě. Zatímco část tisku nakloněná setrvání Británie v EU události popisuje jako „ponižující porážku“ premiéra, probrexitová část Johnsona za odvážnou strategii se dvěma dopisy chválí a Dolní sněmovnu viní z chaosu a prodlužování agónie.

Evropská média v dnešních komentářích soudí, že výsledek sobotního hlasování v britském parlamentu prodlouží už tak nekonečná brexitová vyjednávání. Například italský list Corriere della Sera uvedl, že Johnson svou „nevídanou hrou“ se dvěma dopisy EU zostudil.

Dále čtěte:

Brexit vyžene ceny potravin v Británii o pětinu. Lékaři se obávají zhoršení zdraví obyvatel

Konečně bez Bruselu: v Británii se rodí zdravější systém dotací pro zemědělce

Smrtící koktejl pro Británii: Johnson, brexit a skotský nacionalismus

Johnson svým bombastickým jazykem přede zlatou nit. Chlubí se citováním Homéra ve starořečtině

Chce brexit i Poláky. Britská firma je za levnou sílu z Východu ráda