Evropská unie bude muset posílit hlas v rámci NATO, prohlásila Jourová

Jourová i Pavel odmítli nedávné tvrzení francouzského prezidenta Emanuela Macrona, podle něhož je NATO ve stavu mozkové smrti kvůli postoji USA k EU a kvůli turecké invazi do Sýrie. „Myslím, že bychom se měli vyvarovat všeho, co způsobí, že se v Kremlu bude slavit,“ uvedla Jourová s poukazem na to, že Macronovo vyjádření uvítala mluvčí ruské diplomacie.

„Nemyslím, že by někomu prospělo oslabovat NATO,“ přidal se Pavel. Macronovo vyjádření dal do souvislosti se snahou francouzského prezidenta prosadit svou představu evropské integrace a posílit roli Francie v EU.

EU plánuje posílit svou obranyschopnost budováním společné infrastruktury a technologického rozvoje, uvedla Jourová. Po roce 2020 na to chce vyčlenit až 17 miliard eur (zhruba 425 miliard korun), zatímco do příštího roku to bude jen kolem 600 milionů eur (zhruba 15 miliard korun).

