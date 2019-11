Evropská komise zaslala do Česka audit k dotacím pro Agrofert

V jarní předběžné auditní zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na podnik Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Česko by kvůli takovému hodnocení mohlo vracet do unijního rozpočtu kolem 450 milionů korun. Babiš možnost střetu zájmů dlouhodobě odmítá a tvrdí, že Česko žádné peníze Bruselu vracet nebude.

„Evropská komise může potvrdit, že dnes v řádném termínu zaslala českým úřadům anglickou verzi konečné auditní zprávy vztahující se k Evropskému fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropskému sociálnímu fondu,“ uvedla v pátek mluvčí EK. Protože auditní proces ještě neskončil, je podle ní obsah zprávy tajný.

Zveřejnění zprávy by ale mohl požadovat kontrolní výbor Evropského parlamentu. „Příští týden navrhneme projednání auditu Evropské komise o výsledku prošetřování střetu zájmů Andreje Babiše s tím, že budeme požadovat jeho plné zveřejnění v souladu s doporučením ombudsmanky EU,“ uvedl lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Věc by se podle něj mohla řešit na první schůzi v lednu 2020. Evropská ombudsmanka Emily O´Reillyová došla v létě k závěru, že zatímco předběžné auditní zprávy komise s ohledem na pokračující šetření zveřejňovat nemusí, měla by kvůli „velmi silnému veřejnému zájmu“ zvážit jejich zveřejnění poté, co bude celé auditní řízení ukončeno.