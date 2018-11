Evropská komise začala shromažďovat fakta o Babišově možném střetu zájmů

V kauze je podle Selmayra hodně domácí politiky. Evropská komise se nechce stát součástí politických her v členských státech, a proto je nutné nejprve shromáždit všechna fakta, uvedl Selmayr. „Nechci komentovat toho či onoho politika v České republice, nepřísluší to ani mně, ani Evropské komisi,“ uvedl Selmayr. „Můžu jen sdělit, že jsme stížnost obdrželi a zabýváme se jí,“ dodal.

Ačkoli podle něj zatím není možné mluvit oficiálně o vyšetřování, protože to je právní termín, komise ve věci jedná. „Myslíme si totiž, že by měla být nulová tolerance vůči podvodům a vůči střetu zájmů ve finančních záležitostech“.

Situace je podle něj složitá, protože „je v ní hodně domácí politiky“. Proto komise musí nejprve spolehlivě znát všechny skutečnosti, „být z právního hlediska velmi přesná“ a také vyslechnout druhou stranu. Dodal, že komise bude europoslance o vývoji informovat, jakmile to bude možné.

Europoslanci z výboru se Selmayra ptali v souvislosti s podnětem, který kvůli kauze Čapí hnízdo do Bruselu poslala česká pobočka organizace Transparency International. Podle ní je premiér Babiš vůči svěřenským fondům, do kterých Agrofert vložil, v pozici, která mu umožňuje přímo či nepřímo Agrofert ovládat. Babiš to odmítá.

Komisařka pro regionální politiku Corina Cretsuová už v pondělí eurposlancům pro rozpočtovou kontrolu písemně sdělila, že debata o možných zneužíváních unijních fondů by měla být co nejméně zpolitizovaná. Dodala, že Evropská komise už dostala z Česka všechny potřebné podklady a nyní vyhodnocuje, zda platby společnostem patřícím do holdingu Agrofert byly v souladu se všemi pravidly, včetně těch o konfliktu zájmů. Rovněž ona upozornila, že komise nyní ve věci neprovádí „vyšetřování“, ale snaží se zjistit všechna fakta.

