Evropská komise pošle do Česka auditory. Budou prověřovat čerpání dotací

Evropská komise se chystá začátkem příštího roku poslat do Česka auditory, kteří prověří, zda při čerpání dotací v několika programech nedošlo k porušování pravidel. Audity by měly zkoumat jak předchozí víceleté finanční období let 2007 až 2013, tak dobu od roku 2014 do letošního srpna, tedy do chvíle, než začala platit nová úprava v posuzování střetu zájmů.