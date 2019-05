Start Babišovy proměny

Co je pro ČSSD očekávaný výprask (byly doby, kdy po prohraných eurovolbách rezignoval předseda), je pro hnutí ANO nečekaná komplikace. Tak dlouho se všelijakými sociálními dárečky předhánělo se svým koaličním partnerem, až nakonec opravdu zvítězilo a vyhnalo ČSSD na území bezvýznamnosti. Na jednu stranu to může Babiše těšit, ale poměr příčetných partají, které jsou ochotny s jeho hnutím vládnout, tím klesl o sto procent.

Druhá špatná zpráva je, že kýženou většinu, kterou by ovládl politické dění v Česku, sám Babiš s ANO už nezíská. Strana zažívá nejlepší období, dosáhla ale vrcholu a výš už to velmi pravděpodobně nepůjde. Protože nejlepším volebním průzkumem jsou volby samotné, oněch 21,18 procenta přesně definuje kredit, se kterým může AB hrát. To znamená, že koaličního partnera bude potřebovat vždycky.

Je velmi ošemetné hrát si na „kdyby“, ale pokud budou karty dál rozdány plus mínus stejně, musí Babiš počítat s tím, že se kromě KSČM bude muset začít bavit také s nevyzpytatelnou a mocichtivou SPD. A to je věc, kterou už mohl jednou udělat, ale neudělal, a dobře věděl proč.

ANO potvrdilo dominanci, ČSSD utrpěla historický debakl

Protože AB a jeho tým nechávají současnost politickým amatérům a cílí na budoucnost, začnou se po eurovolbách tuzemské politické poměry měnit. ANO začne buď ještě více ztenčovat své otevřené výhrady proti Okamurově SPD, nebo podobně jako předtím u socialistů začne přebírat program, aby SPD oslabila a odtáhla jí voliče. Bude to znamenat, že Andrej Babiš ještě více nabere Orbánovský kurz.

Babiš byl až dosud soft verzí těch východoevropských politických postav, které se pomalu stávají vlastními karikaturami. Jeho ANO mělo pořád dost daleko do maďarského Fidesz nebo polského Právo a spravedlnost. Jenže teď je zřejmé, že tuzemským ODS, STAN/TOP 09, Pirátům, Lidovcům a dalším už voliče přetáhnout nedokáže. ČSSD vysál a komunistům už konkuruje.

Jedinou šancí pohnout se vpřed je přitvrdit v nacionální rovině. Těsně vedle Babiše leží skoro 10 Okamurových procent, a to ho nenechá klidným. Sebrat je, je poslední možnost, jak se přiblížit úspěchu Práva a spravedlnosti (přes 45 procent) nebo Fideszu (přes 52 procent). Potenciál tu evidentně je. Ale nebude hezké se na to dívat.

