EU jednomyslně prodloužila hospodářské sankce proti Rusku

„Vzhledem k nulovému pokroku ohledně dohody z Minsku EU jednomyslně prodlužuje hospodářské sankce proti Rusku,“ napsal předseda Evropské rady Donald Tusk. Unie konec svých sankcí už v počátku svázala s plným prosazením mírových dohod z Minsku. Ty byly podepsány v roce 2015, jejich cílem je zastavit ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny, přičemž po obou stranách vyžadují klid zbraní a politické řešení krize.

EU nyní opatření prodloužila již po osmé. O sankcích se začalo znovu intenzivně hovořit poté, co Rusko v listopadu zadrželo v Kerčském průlivu mezi Azovským a Černým mořem ukrajinská plavidla i námořníky.

Sankce, kterých se prodloužení týká, jsou zaměřeny na bankovní, finanční a energetické sektory. Znamená to, že některé ruské firmy budou mít nadále ztížený přístup k mezinárodním financím nebo nebude možné vyvážet do Ruska určitá zařízení na těžbu ropy.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.