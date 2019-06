Lídři se na obsazení funkcí v EU neshodli, sejdou se 30. června

Potvrdil také, že prezidenti a premiéři se k věci vrátí na mimořádném summitu, který bude večer v neděli 30. června. Je to krátce před ustavující schůzí nově zvoleného europarlamentu, která se uskuteční 2. července.

„Evropská rada se dohodla, že je třeba mít balíček (kandidátů), který by odrážel rozmanitost Evropské unie,“ poznamenal Tusk. Ve snaze takovou vhodnou sestavu do klíčových unijních funkcí nalézt bude do mimořádného summitu dál vést jednání a konzultace, a to i s europarlamentem.

Neprošel ani Weber, kandidát vítězné EPP

Summit se tak podle Tuska neshodl ani na podpoře Manfreda Webera. Toho jako svého vedoucího kandidáta v eurovolbách do čela komise prosazuje Evropská lidová strana (EPP), která v květnovém hlasování zvítězila.

Kromě klíčové otázky, kdo na podzim nahradí v čele Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, chtějí lídři vyřešit obsazení pozice předsedy europarlamentu, a to ještě do jeho volby novými europoslanci právě na ustavující schůzi.

Ve hře je i křeslo předsedy Evropské rady po samotném Tuskovi, pozice v čele unijní diplomacie a také funkce šéfa Evropské centrální banky.