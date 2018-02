Elektronizace a zrušení kvót pro zastoupení žen. ČSSD připravuje změny stanov

Návrhem změn stanov by se měl zabývat mimořádný sjezd, který byl svolán kvůli neuspokojivému výsledku podzimních sněmovních voleb na tuto neděli do Hradce Králové. O víkendu se širší vedení ČSSD dohodlo, že přednost na sjezdu dostane vystoupení prezidenta Miloše Zemana a hlasování o novém vedení. Počítá se však s přerušením sjezdu, takže pokud se na stanovy v neděli nedostane, mohlo by se o nich hlasovat, až bude sjezd pokračovat.

Podle Váni patří odstranění kvót mezi záležitosti, které by mohly být schváleny hned. „Většina členů i orgánů volá po rovnoprávnosti, aby nikdo nebyl diskriminován ani pozitivně, ani negativně. Toto všichni žádají odstranit, aby člen sociální demokracie byl jednoho typu a všichni měli stejná práva,“ řekl Váňa.

Stanovy nyní také požadují, aby na krajských či sněmovních kandidátkách bylo alespoň 40 procent zástupců pohlaví, které je na listině v menšině. Nově by takový požadavek musel předem odsouhlasit kvalifikovanou většinou sjezd. Stejná změna by se týkala i ustanovení, podle kterého o konečné podobě kandidátek v komunálních, senátních a sněmovních volbách rozhodovali všichni členové v příslušném obvodu v přímém hlasování.

Návrh počítá i se změnami ve způsobu hlasování, dodal Váňa. „Elektronický systém by byl pro fungování strany převratný, protože umožňuje operativně se celé členské základny, případně v krajích nebo okresech, na něco zeptat a hlasovat o tom. Korespondenční hlasování nás nyní stojí celostátně skoro milion korun,“ uvedl. K odstranění těžkopádnosti, na kterou si stěžují členové ČSSD, by mělo vést také zkrácení řady lhůt, aby bylo možné pružněji svolávat sjezd či další orgány.

Orgány jako ústřední výkonný výbor, předsednictvo a grémium by také mohly zeštíhlit. „Nebyly by to obrovské orgány jako dnes. Určitým způsobem to budí kontroverze, protože někteří členové si uvědomili, že by členy už nemuseli být,“ uvedl Váňa. Řešit by se také měl mandát nového vedení, který podle stanov má být dvouletý. Ostatní orgány by však bylo nutné volit o rok dříve, protože fungují od loňského řádného sjezdu. „Kdybychom to chtěli nechat, museli bychom mít sjezd každý rok. Návrhem je to ve stanovách jednorázově ošetřit,“ dodal Váňa.

Současně by měla strana začít pracovat na úplně nových stanovách, míní Váňa. Práce by mohly trvat zhruba rok, aby byl čas na diskusi se členy. „Ten směr, který nám doporučují i právníci, je mít ve stanovách jen to, co nám ukládá zákon, nic víc. Ostatní by se řešilo zdravým rozumem, nebo nižšími normami,“ uvedl.

