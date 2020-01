Efekt Bloomberg. Miliardář spustil reklamní šílenství, kampaň zdražuje i ostatním

Bloombergova kampaň trvá zatím pouze dva měsíce, bývalý starosta New Yorku už ale za reklamu v televizi utratil 248 milionů dolarů. Oproti zvyklostem v amerických prezidentských volbách to je abnormálně vysoká suma. Michael Bloomberg v tomto ohledu působí jako solitér a obecně se příliš neřídí zvyklostmi – kromě jiného odmítá vybírat příspěvky od dárců a neúčastní se televizních debat.

Sedmasedmdesátiletý politik je mezi svými protikandidáty z Demokratické strany svým stylem hry podle vlastních pravidel hodně nepopulární. Nyní k tomu mají další důvod, protože Bloombergova strategie zvyšuje náklady pro všechny ostatní. Kvůli vysoké poptávce zvedly televizní stanice ceny za televizní reklamy už o dvacet procent za období trvání Bloombergovy kampaně.

Zvýšení nákladů nepociťují jen prezidentští kandidáti, ale i politici v „menších“ volbách. „Myslím, že jsme byli jedni z prvních, kteří pocítili ‚efekt Bloomberg‘, ale určitě nebudeme poslední,“ řekl webu Politico Eric Jaye, který obstarával televizní reklamy pro kampaň znovuzvoleného starosty Houstonu Sylvestera Turnera.

Turnerova kampaň vrcholila loni v listopadu. Tedy ve chvíli, kdy Bloomberg tu svou právě rozjížděl, už tehdy ale ve velkém. Texas byl jedním ze 48 států, ve kterých nasadil svou reklamu. Náklady na spot v televizi tam v té době stouply o 45 procent.

Šedesát vteřin v televizi za deset milionů dolarů. Trump a Bloomberg se utkají při Super Bowlu

Donald Trump a Michael Bloomberg ( Autor: čtk )

Zatímco jednotliví prezidentští kandidáti pociťují negativní dopady Bloombergova dravého vstupu do kampaně, Demokratická strana jako celek z něho může i těžit. Bloombergovy reklamy totiž tlačí důležitá demokratická témata (zdravotnictví, klimatická změna, nerovnost) a navíc agresivně útočí na současného prezidenta Donalda Trumpa. Ještě před oznámením své kandidatury totiž Bloomberg avizoval, že udělá vše pro to, aby Trumpa z Bílého domu dostal a chystal si velké investice i v případě, kdyby sám do boje o prezidentský úřad nevstoupil. Z jeho snažení tak ve výsledku může těžit vítěz demokratických primárek, ať už to bude kdokoliv.

Bloomberg se s Trumpem střetne mimo jiné během Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu NFL. Za minutový spot během nejsledovanější televizní události v USA zaplatí kandidáti deset milionů dolarů.

