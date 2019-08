Dvě členky amerického Kongresu nesmí do Izraele. Netanjahu zakázal cestu Omarové a Tlaibové

Zákaz vstupu pro americké političky, které židovský stát v minulosti kritizovaly a do Izraele se chystaly v nejbližších dnech, oznámila náměstkyně ministra zahraničí Cipi Hotovelyová. Do Izraele by podle ní neměl mít povoleno jezdit nikdo, kdo „popírá naše právo na existenci“.

Izrael měl původně v úmyslu cestu dvou kongresmanek povolit, premiér Netanjahu ale záležitost ve středu konzultoval s ministry vnitra, zahraničí, veřejné bezpečnosti, s šéfem bezpečnostní rady a generálním prokurátorem. Poté se rozhodl změnit názor, podle agentury Reuters tak učinil zejména kvůli nátlaku ze strany prezidenta Trumpa.

„Pokud by Izrael umožnil návštěvu kongresmanky Omarové a kongresmanky Tlaibové, dal by najevo velkou slabost,“ napsal na twitteru Trump. Prezident v minulosti obě političky opakovaně kritizoval za jejich postoje k židovskému státu, s nímž se snaží utužovat vazby.

Obě zákonodárkyně byly mezi čtveřicí političek s přistěhovaleckými kořeny, které Trump v červenci vyzval, aby se vrátily do země svého původu. Jeho kritici jej za to nazvali rasistou. Omarová přijela do USA s rodiči jako dítě ze Somálska, Tlaibová má palestinské předky, ale narodila se v Americe.

„Izrael je otevřen jakémukoli návštěvníkovi a jakékoli kritice, a to s jedinou výjimkou: izraelské zákony zapovídají vstup (do země) lidem, kteří žádají bojkot Izraele,“ uvedl ve svém prohlášení Netanjahu. Podle něj i itinerář cesty plánované kongresmankami svědčil o tom, že jediným důvodem jejich návštěvy bylo podpořit bojkot Izraele a podkopat jeho legitimitu.

Konec snu o Palestině? Trumpův mírový plán zvýhodňuje Izrael

Palestinský pochod proti plánu řešení izraelsko-palestinského konfliktu představenému Donaldem Trumpem. ( Autor: Profimedia.cz )

Zákaz vstupu do Izraele kritizovali přední představitelé Demokratické strany. Podle šéfa demokratické menšiny v Senátu Chucka Schumera krok Izraele jen poškodí vzájemné vztahy. „Žádná demokratická společnost by se neměla bát otevřené debaty. Spousta silných podporovatelů Izraele bude tímto rozhodnutím, které by Izrael měl zvrátit, hluboce zklamána,“ napsal v prohlášení. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová řekla, že zákaz je „pod úroveň tak významného státu, jako je Izrael“.

Izraelská vláda k zákazu nezveřejnila podrobnosti, podle médií však byl zřejmě vydán na základě zákona z roku 2017, který umožňuje úřadům zakázat vstup lidem podporujícím bojkot Izraele kvůli jeho okupaci palestinských území, označovaný zkratkou BDS. Obě americké političky Izrael kritizují a tuto kampaň podporují. Server The Times of Israel napsal, že důvodem k zákazu vstupu je podezření z podpory BDS a toho, že se ženy dopustí provokace.

Dále čtěte:

Donald Trump a mezinárodní obchod 2.0

Donald a vůně petroleje. Za rostoucí cenu ropy mohou i Trump a Maduro

Tlak na Čínu zabírá, tvrdí Trump. Devalvace jüanu podle něj donutí protistranu k ústupkům