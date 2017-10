Dozkoumáno: volby vyhraje ANO, ve sněmovně bude osm stran

Do Sněmovny by se v letošních volbách mohlo po čtvrtstoletí dostat znovu osm stran. Vyplývá to ze srovnání průzkumů, které agentury provedly od letošního června.

Hlasovat by podle průzkumů mohly podobně jako v minulostí tři pětiny voličů. Jen zhruba polovina z nich už má vybráno, kterou z kandidujících stran bude volit. Ostatní se rozhodují až v týdnu před volbami, výsledky voleb se tak mohou od volebních modelů lišit. I podle průzkumu společnosti Behavio a katedry sociologie Filozofické katedry Karlovy univerzity 51 procent voličů váhá, zda a komu dá hlas. Asi pětina voličů zůstane doma a jen 30 procent jich už má vybráno, komu dá hlas.

Zdroj: Kdovyhrajevolby.cz

Hnutí Andreje Babiše vede žebříčky voličských preferencí stabilně. Podle průzkumů z posledních měsíců ale jeho podpora klesla pod hranici 30 procent. Své 'ano' chce říct hnutí ANO zhruba čtvrtina voličů, žádné jiné uskupení se na něj nedotahuje. Více než deset procent hlasů by podle průzkumů měli dostat sociální demokraté a komunisté, kteří spolu soupeří o pomyslnou stříbrnou medaili.

Hranici desetiprocentního zisku atakují občanští demokraté. Ke stejnému výsledku se několikrát přiblížili Okamura se svým SPD a Piráti. Obě hnutí se podle analytiků do Sněmovny nejspíše dostanou díky protestním hlasům. Nad pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny se pohybují TOP 09 a lidovci. Z ostatních uskupení mají k tomuto limitu nejblíže hnutí Starostové a nezávislí a Zelení.

Volby podle prognózy výzkumníků z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která bere v úvahu i sázkové kurzy, vyhraje ANO se ziskem 26,2 procenta hlasů. ČSSD získá 13,1 procenta, KSČM 11,6 procenta. ODS by měla mít 9,2 procenta hlasů, SPD 8,6 procenta a Piráti sedm procent. Pole budoucích sněmovních stran uzavírají TOP 09 s 6,6 procenta a KDU-ČSL s 5,2 procenta. Více než tři procenta by měli získat Starostové a Zelení.

Předvolební průzkumy o podpoře kandidujících stran budou moci být publikovány naposledy v pondělí. Od úterý až do uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 platí ze zákona zákaz jejich zveřejňování. Opatření má zamezit ovlivňování voličů na posledních chvíli.

