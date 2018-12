Doprava zůstane nejsložitější věcí z pohledu ovzduší, říká Brabec. Volá po přechodu na čistou mobilitu

Za zásadní úspěch ministerstva v letošním roce považuje Brabec dohodu s dalšími dotčenými úřady na změnách týkajících se postihování vozidel s vymontovanými či poškozenými filtry pevných částic (DPF). „Dosáhli jsme změny legislativy. Jsme domluveni s ministerstvem dopravy a Policií ČR, že budou policisté dovybaveni mobilními analyzátory,“ řekl. „Jsou za to poměrně přísné sankce a budeme se velmi snažit, abychom tahle auta dostali ze silnic,“ poznamenal.

Z odhadů odborníků podle něj vyplývá, že pět procent vozidel nejvíce znečišťujících ovzduší emituje 70 až 80 procent škodlivých látek. Jedná se právě především o automobily s vymontovanými filtry nebo různě upravená vozidla. Obecně z hlediska emisí z dopravy je Brabec přesvědčen o tom, že je nutná technologická změna, přechod na čistou mobilitu nebo nízkoemisní zóny. „Je to běh na minimálně pět let,“ řekl.

Dalším problémem jsou lokální topeniště. Ministerstvo na začátku příštího roku odstartuje třetí výzvu tzv. kotlíkových dotací s alokací tří miliard korun, z nichž už nebudou podporovány kotle umožňující spalování uhlí. „Ale i když to dobře dopadne a my se dostaneme na 90 až 100 tisíc kotlů vyměněných do roku 2020, pořád je to možná čtvrtina až třetina nejvíce znečišťujících kotlů první a druhé emisní třídy. Nicméně všechny musí být vyměněny do září 2022,“ řekl Brabec.

Už v rámci třetí výzvy úřad bude nabízet i bezúročné půjčky na nové kotle pro nízkopříjmové skupiny obyvatel v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Vyčleněno na to bude 500 milionů. Ministerstvo pak bude na kotlíkové dotace shánět peníze i po třetí výzvě. „Budeme hledat další zdroje, abychom lidem, kteří se ještě nerozhodli, i v dalších letech nabídli možnosti,“ řekl Brabec.

Obce mohou díky novele zákona o ochraně ovzduší ještě před plošným zákazem omezit vytápění tuhými palivy v těchto kotlích. Informace o tom, že by tuto možnost někdo využil, ale resort nemá.

Polsko se dotacemi inspirovalo a oznámilo projekt v přepočtu za 680 miliard na deset let s ambicí vyměnit až tři miliony kotlů. „Lidé tam budou dál chtít topit uhlím, ale je rozdíl mezi starými kotlíky, buď úplně bez emisní třídy, nebo první či druhé třídy, a tzv. 5+ ekodesignovými,“ řekl Brabec s tím, že se v Polsku už v podstatě jiné než nejmodernější uhelné kotle neprodávají.

S polským ministrem životního prostředí se Brabec sejde příští rok a bude chtít vyjednat, aby země projekt zahájila se zaměřením na příhraniční oblasti. „Díky tomu, že jim v projektu hodně pomáháme, tak bych to bral i jako gesto. Ani oni nepopírají, že velké problémy mají v Malopolském vojvodství, což je něco, co se nás hlavně týká,“ dodal.

