Dolní Sasko rozhoduje o zemské vládě. O vítězství se utkají CDU a SPD

Volební místnosti se v Hannoveru, Wolfsburgu, Göttingenu a dalších dolnosaských městech otevřely v 08:00. Svůj hlas může více než šest milionů oprávněných voličů v této druhé největší a čtvrté nejlidnatější spolkové zemi odevzdat do 18:00. Hned poté budou zveřejněny první odhady výsledků.

Hlasování v Dolním Sasku se mělo původně uskutečnit až za několik měsíců, plány politiků ale v srpnu zkřížila poslankyně Zelených Elke Twestenová, která se rozhodla vstoupit do řad křesťanských demokratů (CDU) kancléřky Angely Merkelové. Vláda SPD a Zelených v ten moment ztratila většinu jediného hlasu v zemském parlamentu. Strany se pak shodly na tom, že nastalou situaci mohou vyřešit jen předčasné zemské volby.

Mírným favoritem hlasování je SPD s podporou asi 34 procent voličů, následovaná CDU se 33 procenty. Do zemského sněmu by se stejně jako ve volbách před necelými pěti lety měli dostat i Zelení a svobodní demokraté (FDP) s podporou kolem devíti až deseti procent. Poprvé do dolnosaského parlamentu zřejmě pronikne protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), kterou by podle průzkumů mohlo volit zhruba sedm procent hlasujících. Strana by tak byla zastoupena už ve 14 ze 16 zemských sněmů. Na hranici vstupu do parlamentu je Levice s podporou kolem pěti procent.

Pokud by volby po kampani, která se soustředila hlavně na školství, situaci v automobilce Volkswagen a otázky spojené s migrací a bezpečností, dopadly takto, mohl by dosavadní premiér Stephan Weil (SPD) sestavit velkou koalici s CDU nebo takzvaný semafor spolu s FDP a Zelenými. Vyloučena není ani velká koalice v opačném gardu vedená zdejším lídrem CDU Berndem Althusmannem.

CDU by se stejně jako se o to pokouší na celoněmecké úrovni mohla spojit i s FDP a Zelenými. Vznik trojkoalic by ale zřejmě zkomplikovaly napjaté vztahy mezi CDU a Zelenými a také programové neshody mezi FDP a Zelenými.

