Dohoda o brexitu se přiblížila. Stále ji brzdí otázka režimu na irské hranici

Dnes oznámený vývoj jednání ocení koncem týdne také summit EU, míní britský vyjednávač David Davis. Finální shodu se podle obou vyjednávačů podařilo nalézt ohledně textu těch částí dohody, které se týkají finančního vyrovnání britských závazků, práv občanů EU v Británii po brexitu, několika dalších bodů, ale především také podoby časově omezeného přechodného období, o které Londýn požádal.

Britská strana zde ustoupila a ustanovení týkající se zachování práv se nakonec budou vztahovat i na ty občany EU, kteří do Británie dorazí za přechodného období.

Podle britského vyjednávače Davida Davise bude přechodné období trvat do konce roku 2020. „Zavázali jsme se v tomto období spolupracovat v dobré víře a dál uznávat princip upřímné a loajální kooperace,“ poznamenal Barnier. V přechodném období bude Británie součástí celní unie i jednotného trhu, nebude však už zastoupena v orgánech EU. Podle Davise tak dává nyní dosažená domluva jistotu firmám o tom, co přijde po britském odchodu z EU na konci března 2019, neboť budou dál platit všechna nynější evropská pravidla i mezinárodní dohody. Případné spory mezi Londýnem a Bruselem bude řešit nově ustavený výbor. „Náš hlas bude v přechodném období slyšet a naše zájmy chráněny,“ řekl Davis.

Příliš drahý brexit. Tvrdý odchod z Unie by stál stál firmy desítky miliard liber ročně

V přechodném období už ale bude moci Londýn začít vyjednávat své vlastní nové dohody s třetími zeměmi. Dokončována budou také nyní zahajovaná jednání o tom, jak budou následně vypadat britské vztahy s unií.

Summit EU by měl v pátek Barnierovi určit, co od těchto rozhovorů chce ostatních 27 zemí evropského bloku. Už za přechodného období by podle Barnierova názoru mělo být možné domluvit „ambiciózní partnerství v zahraniční a bezpečnostní politice“.

„Nejsme na konci cesty. Musíme se ještě posunout v některých zásadních bodech,“ upozornil dnes Barnier. V první řadě je to podle něj trvající neshoda ohledně přímých účinků dohody o vystoupení, kromě už domluvené části o právech občanů, ale také o roli unijního soudu.

Za druhé je to otázka hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem, kde obě strany už v prosinci deklarovaly záměr vyhnout se vzniku standardního hraničního režimu. Britové nyní zásadně ustoupili a uznali nutnost existence „pojistky“ v textu dohody, která by - pokud nebude nalezeno jiné řešení v dohodnutém rámci - věc řešila.

Původní text navržený evropskou stranou pro takovou situaci navrhoval faktické udržení Severního Irska v celní unii a na jednotném trhu EU. „Jsme připraveni zabývat se všemi možnostmi, které nám konstruktivním způsobem umožní dobrat se našeho cíle,“ poznamenal Barnier. Podle Davise je cílem tak úzké partnerství, že nějaká speciální opatření ohledně Severního Irska potřeba nebudou.

Rozhovory obou týmů tak budou dál pokračovat, také o méně kontroverzních tématech, třeba o otázce ochrany dat či automatického uznávání rozsudků.

Dnes tak byl zveřejněn nový právní text dohody o britském odchodu z EU na konci března příštího roku, na tiskové konferenci Barniera a Davise byly stránky také promítnuty na stěnu za jejich zády. Je to po posledních jednáních upravený text návrhu, se kterým komise přišla 28. února. Barevně jsou v něm vyznačeny oblasti, kde se obě strany shodují, i ty, na nichž je ještě třeba dál pracovat.

S výsledkem nynějších jednání Barnier v úterý seznámí ministry 27 zemí unie na jednání Rady pro všeobecné záležitosti (GAC), ve středu bude o věci jednat Evropská komise a v pátek 27 premiérů a prezidentů na summitu.

Dále čtěte: