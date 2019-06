Agenti ruské GRU šířili fake news, zaměřili se na republikánského senátora Rubia a brexit

Dezinformační web, ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

Ruské tajné služby během minulých pěti let šířily po sociálních sítích vymyšlené zprávy s cílem vyvolat napětí mezi západními zeměmi. Podle listu The Guardian to potvrzuje nová studie výzkumné skupiny Atlantic Council, který se zabývá analýzou internetové komunikace. Ruská kampaň byla prý soustavná, důmyslná a dobře financovaná. Efekt byl ale téměř nulový.