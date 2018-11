Díky zvýšení minimální mzdy si polepší vězni i jejich děti

Práce odsouzených je považována za součást výkonu trestu a podle Ústavního soudu je tak nelze považovat za účastníky pracovního trhu a klasické zaměstnance. Nárok na odměnu za odvedenou práci přesto mají.

Ta doposud byla pevně stanovená od 5 500 korun za činnost nevyžadující kvalifikaci až po 13 750 pro vysokoškoláky s magisterským titulem. Nařízení vlády ohodnocení vězňů upravovalo naposledy letos v dubnu. Záměrem vlády přitom bylo, aby mzda nejméně ohodnocené skupiny dosahovala 50 procent mzdy minimální.

To vzhledem k zvyšování minimální mzdy však už neodpovídá realitě. Ministerstvo spravedlnosti proto navrhuje, aby se odměny navázaly na očekávaný růst minimální mzdy.

Podle toho by se odsouzeným bez kvalifikace, kterých je podle důvodové zprávy k návrhu 2394 (tedy nejvíce), mezi léty 2019 a 2021 postupně zvedla odměna až na 8400 korun hrubého. U nejvzdělanějších by to bylo až 20 160 korun. Takový vězeň však podle údajů ministerstva v Česku žádný není.

Přečtěte si komentář: Fetišisté minimální mzdy

Změna by zatížila rozpočet, zároveň by se však zvýšily i příjmy státu a pojišťoven na zdravotním a sociálním pojištění. V příštím roce by tak opatření přišlo stát na 4,7 milionu, v roce 2020 na 17,8 milionu a v roce 2021 na 21 milionů korun.

Významnější dopad by to mělo na podnikatele, kteří vězně zaměstnávají. Náklady práce odsouzených by se jim zvýšily až o 303 milionů korun v roce 2021. Podle ministerstva by přesto mělo zůstat zaměstnávání odsouzených rentabilní.

Průlomové rozhodnutí soudu více otevře pracovní trh v Rakousku

„Kromě nízkých nákladů na práci je totiž třeba zohlednit i poměrnou stabilitu počtu osob, které jsou zaměstnavateli k dispozici. Zároveň je třeba připomenout i historicky nejnižší míru nezaměstnanosti, která zaměstnavatele nutí hledat zaměstnance právě i v řadách odsouzených,“ uvádí důvodový zpráva. Poptávka po uvězněné pracovní síle aktuálně o 70 procent přesahuje množnosti tuzemských věznic.

Ze změny pravidel by měly profitovat i děti odsouzených. Na nezaopatřené potomky se jim totiž ze mzdy sráží 30 procent z čisté mzdy. Dětem nekvalifikovaných vězňů by tak šlo měsíčně o 544 korun více.

Přečtěte si také: