Demonstranti proti mně protestují na základě lží, tvrdí Babiš

„Pan (jeden z organizátorů demonstrací Mikuláš) Minář se potkal s paní Benešovou na kulatém stolu. Nevím, co bych s nimi řešil, nejsem ministr spravedlnosti. Myslím, že ta komunikace funguje. Pokud ti, co demonstrují, žádají sedm požadavků Rekonstrukce státu, tak jsme řekli, že to paní ministryně zapracuje. Neříkám, že všechno, já to neznám, neřeším to, ale vůle komunikovat je a kolegové taky komunikují, dokonce i pan (ministr vnitra Jan) Hamáček (ČSSD) komunikuje,“ řekl Babiš. Podle něj je však otázkou, zda to lidé chtějí slyšet, nebo mají „své přesvědčení na základě vylhaných věcí“, uvedl premiér.

Demonstrace se po republice i v Praze konají od konce dubna. Jejich účastníci chtějí odstoupení Benešové, jejíž jmenování ministryní spravedlnosti vidí jako ohrožení nezávislé justice, která vyšetřuje takzvanou kauzu Čapí hnízdo - údajný dotační podvod týkající se premiéra.

Podle Babiše není pravda, že byl její předchůdce v ministerském křesle Jan Kněžínek (za ANO) odvolán. „Byl tam jen dočasně. Nemá to žádnou spojitost s objednaným stíháním na Čapí hnízdo. Nikdo nechce nikoho odvolávat, to jsou všechno nesmysly. Bohužel ti lidé tomu asi věří, a proto protestují. Je mi to líto, těžko s tím můžu něco udělat,“ uvedl Babiš. Bývalý ministr spravedlnosti Kněžínek nečekaně oznámil svůj odchod v dubnu, část opozice jej tehdy pokládala za vynucený.

Do úterního protestu proti Babišovi a Benešové se zapojilo víc než 300 měst a obcí. V metropoli se tentokrát demonstrace nekonala, poslední pražské akce se podle pořadatelů zúčastnilo až 120 tisíc lidí. Další protest svolali organizátoři z iniciativy Milion chvilek pro demokracii na 23. června na pražskou Letnou.

