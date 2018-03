Dělení ČEZ podle Babiše: strategické části musí zůstat státu

Nejpreferovanější varianta transformace prezentovaná dříve firmou přitom počítá s tím, že distribuce by byla součástí „Nového ČEZ“, ve kterém by se podíl státu mohl postupně snížit na 25 procent. Stát je nyní majoritním vlastníkem ČEZ, přes ministerstvo financí drží zhruba 70 procent akcií.

„Čeká nás vážná debata a zájmy státu musí být zásadní,“ řekl Babiš. Premiér ještě jako ministr financí v minulé vládě podporoval výstavbu nového jaderného bloku z peněz ČEZ. Argumentoval mimo jiné tím, že firma má peněz dost. Podobný krok by ale mohl být nevýhodný pro minoritní akcionáře. Začalo se proto řešit možné rozdělení nebo transformace společnosti.

ČEZ dříve uvedl, že celkem zkoumal šest možných alternativ rozdělení. Nejpreferovanější variantou je ta, že by stát plně vlastnil jadernou, uhelnou, těžební a obchodní část. „Nový ČEZ“, ve kterém by si měl stát v první fázi ponechat 51 procent, by zahrnoval distribuci, prodej, obnovitelné zdroje a energetické služby ESCO.

Dotační králové v poločase: Nejvíc z EU vyčerpá provozovatel sítě ČEPS

Rozdělení firmy není jedinou variantou, nad kterou se při rozhodování o financování případného bloku uvažuje. Ve hře je také možnost, že by stavbu nového bloku zajistila dceřiná společnost ČEZ, i varianta, že by tuto dceřinou společnost ČEZ odkoupil stát a poté by firma realizovala stavbu.

Nyní vzniká tým expertů, který by měl s ČEZ rozdělení řešit. Babiš v únoru řekl, že jeho členy navrhne vláda ve spolupráci s ministerstvem financí a ministerstvem průmyslu a obchodu.

ČEZ ČEZ je největší tuzemská energetická firma. Společnost v úterý oznámí výsledky svého loňského hospodaření. Analytici odhadují, že firmě meziročně vzrostl čistý zisk o 29 procent na 18,8 miliardy korun. Tržby podle nich zůstaly na předloňské úrovni 203,7 miliardy korun.

Jedním z největších kritiků současného vedení ČEZ je ekonom a poradce skupiny J&T Michal Šnobr. Minulý týden poslal dozorčí radě společnosti žádost o přezkum výkonu působnosti představenstva firmy.

Včera byla @SkupinaCEZ k rukám předsedy dozorčí rady ČEZ, a.s. doručena "Otevřená žádost o přezkum výkonu působnosti představenstva ČEZ ve věci strategie společnosti, jednání o rozdělení společnosti, vztahu s majoritním vlastníkem" aneb nejsme ČEZsko!pic.twitter.com/RZ1BFYh1Sm — Michal Šnobr (@michalsnobr) 15. března 2018

„Týká se unikajících informací ohledně rozdělení ČEZ a celkového nepochopení role státu jako majoritního akcionáře ČEZ. Mám jako minoritní akcionář obavy, že v tomto směru je trvale jak ze strany představenstva, ale i dozorčí rady ČEZ minimálně „obcházen“ zákon či jiná tržní regulační opatření,“ uvedl.

Dnes potvrdil, že spolu se svými společníky vlastní jedno procento akcií firmy. Na základě zákona o obchodních korporacích se tak jeho skupina akcionářů stala takzvaným kvalifikovaným akcionářem, který může mimo jiné po představenstvu firmy požadovat svolání mimořádné valné hromady.

Dále čtěte: