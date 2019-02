Dějištěm summitu Trumpa a Kima bude vietnamská metropole Hanoj

Trump již tento týden v poselství o stavu unie sdělil, že summit se bude konat 27. a 28. února a že dějištěm bude Vietnam. Média od té doby spekulovala, zda se Trump s Kimem sejdou v hlavním městě Hanoji, nebo v přístavu Danang, který v roce 2017 hostil vrcholnou schůzku Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC), jíž se zúčastnil i Trump.

„Moji zástupci právě opustili Severní Koreu po velmi produktivním jednání, na němž bylo dohodnuto místo a čas druhého summitu s Kim Čong-unem. Ten se bude konat v Hanoji ve Vietnamu 27. a 28. února,“ napsal Trump v noci na dnešek SEČ na twitteru. „Těším se na setkání s předsedou Kimem a na pokrok v otázce míru,“ dodal.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!