Definitivní konec Ťoka? Babiš chce na dopravu dalšího muže z byznysu, Tomáše Kronese

„Nebudu to teď komentovat. Nepotvrdím vám, že nějaká nabídka přišla ani že nepřišla,“ řekl pro Euro.cz Krones. Nabídku od Babiše na post ministra dopravy však nepopřel. Dva na sobě nezávislé zdroje blízké prostředí českého stavebnictví ale týdeníku Euro potvrdily, že Babiš Kronese s nabídkou oslovil. A Krones ho zatím neodmítl. Babiš Kronese poprvé oslovil už loni, kdy byl odchod Ťoka také na spadnutí.

Podle informací týdeníku Euro je možné, že Dan Ťok během příštích týdnů sám na svou funkci rezignuje a Babiš poté jmenuje už předem připraveného kandidáta.

Tomáš Krones

Jména možného Ťokova nástupce se začala v médiích objevovat minulý týden, když předseda KSČM Vojtěch Filip serveru Neovlivní.cz řekl, že s Babišem probíral personální změny ve vládě. Šéf komunistů dokonce potvrdil i datum, kdy by k výměně mělo dojít, a to 15. března.

Řebíček se vrací

Dva z kandidátů, Matzenauer a Kolář, navíc patří do okruhu lidí, kteří pracovali na vysokých postech v české dopravě v éře tehdejšího ministra dopravy Aleše Řebíčka. Ten dnes pracuje jako neformální poradce předsedy KSČM Vojtěcha Filipa a podle informací týdeníku Euro s ním konzultuje i nominaci do funkce budoucího ministra dopravy. KSČM se z pozice podporovatele Babišovy menšinové vlády snaží do vedení resortu dopravy promlouvat a tlačí právě na výměnu Ťoka.

Filip s Řebíčkem podle informací týdeníku Euro prosazují především Jiřího Koláře. Matzenauer i Kolář odmítli Babišovu nabídku komentovat.

Tomáš Krones působí od roku 2016 jako generální ředitel francouzské stavební společnosti Colas v Česku. Dříve zastával pozici generálního ředitele stavební firmy PSG a devět let působil jako šéf Kellnerovy nemovitostní divize PPF Real Estate. Svou kariéru začínal v roce 1998 jako tiskový mluvčí Konsolidační banky.

