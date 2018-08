Další zhoršení vztahů. USA hrozí Turecku novými ekonomickými sankcemi

Turecko oznámilo, že pokud USA nové sankce skutečně zavedou, odpoví stejným způsobem.

Brunson je v Turecku zadržován už téměř dva roky kvůli údajným vazbám na politická uskupení, která Ankara viní z organizace nezdařeného puče před dvěma lety. Spor o jeho propuštění se vyhrotil natolik, že vedl až k propadu turecké liry, která od ledna k dolaru ztratila zhruba třetinu své hodnoty. Dnes přitom Brunsonovo propuštění zamítl další soud. O rozhodnutí soudu vyšší instance v Izmiru média informoval Brunsonův advokát.

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na twitteru napsal, že Spojené státy za propuštění pastora „nic platit nebudou“ a Turecku se pomstí. Americký ministr financí Steven Mnuchin na čtvrtečním zasedání kabinetu prezidenta ujistil, že sankce jsou připraveny pro případ, že Brunson propuštěn nebude.

Turecká lira přesto zahájila dnešní obchodování růstem, krátce po 09:00 SELČ dolar vůči ní ztrácel asi 0,6 procenta na 5,78 liry za dolar. Na začátku týdne přitom krátce vystoupil až nad sedm lir. V průběhu dopoledne turecká měna své zisky nicméně smazala a začala znovu ztrácet více než šest procent. Dolar se tak dostal na 6,25 liry.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!