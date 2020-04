Další studenti a žáci se smějí v květnu vrátit do škol, letní festivaly se ale ruší, rozhodla vláda

Na vysoké školy se budou moct od 11. května vrátit studenti všech ročníků ve skupinách do 15 osob, oznámila ve čtvrtek vláda. Omezení počtu se nevztahuje na praktickou výuku a praxi. V omezeném režimu už fungují vysoké školy od minulého a tohoto pondělí postupně v omezeném režimu. Společné aktivity nyní mohou ale plnit pouze nanejvýše v pěti lidech.

Od 11. května se budou moci do škol vrátit rovněž deváťáci, a to kvůli přípravě na přijímací zkoušky. I oni se ovšem moci moci na dobrovolných konzultacích sházet nanejvýš v počtu do 15 osob. Podmínky návratu do škol v době epidemie koronaviru pro poslední ročníky základních škol tak budou podobné jako v případě závěrečných ročníků středních škol, které se připravují k maturitám a závěrečným zkouškám.

K 11. květnu bude obnovena také činnost zájmových kroužků mládeže, a to v počtu do 15 osob. Do provozu se vrátí i školské poradny. Ve stejný den bude možná i osobní přítomnost dětí na výuce v Základních uměleckých školách a jazykových školách ve skupinách do 15 osob.

K přijímacím zkouškám na maturitní obory se podle statistik Cermatu přihlásilo přibližně 95 tisíc dětí, z toho zhruba 70 tisíc z devátých tříd na čtyřleté obory. Na osmiletá gymnázia, na které se dělají přijímací zkoušky z pátých tříd, je zájemců přibližně 19 400 a na šestiletá gymnázia ze sedmých tříd základních škol asi 5 600.

Kulturních a sportovních akcí se bude moci účasnit až 100 osob

Od 11. května se budou moci konat společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 osob. Opatření se týká i provozu kin, divadel, koncertních síní či cirkusů, spadat do této kategorie budou i svatby, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dosud platí limit deseti osob, na základě debat epidemiologů je podle Vojtěcha možné dosavadní opatření proti šíření koronaviru rozvolnit.

Od 11. května se podle dřívějšího plánu vlády otevírají všechny obchody v nákupních centrech, zahrádky restaurací, kadeřnictví a kosmetická studia, muzea a galerie, zahrady zámků a hradů a venkovní prostory pro trénink sportovců profesionálů. Vojtěch ve čtvrtek řekl, že k venkovním sportovištím pro trénink se 11. května otevřou i vnitřní prostory.

Opatření se týká také bohoslužeb, kterých se od 11. května bude moci zúčastnit 100 lidí. Výjimkou bude mše v katedrále sv. Víta, která se uskuteční 5. května za účasti prezidenta Miloše Zemana a pro níž vláda povolila počet 60 účastníků.

Letní festivaly mají pro letošek útrum

Velké kulturní akce, hlavně hudební festivaly s tisíci účastníky se letos v létě v ČR kvůli koronaviru konat nebudou. Řekl to ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Vláda také schválila návrh zákona o tom, že místo vrácení vstupného budou moci organizátoři kulturních akcí dát zákazníkům vouchery na příští kulturní akci.

„Tisícihlavé mezinárodní festivaly je něco, co si hygienici ani ministerstvo zdravotnictví představit nedovede. Říkám to definitivně. Budeme se samozřejmě bavit, co bude v létě možné. To vám ale teď neřekne nikdo z nás, protože to bude věcí toho, jak se vyhodnotí první krok (účast 100 lidí), jak se to projeví,“ řekl Zaorálek.

Malé děti i umělci budou moci sundat roušky

Nosit roušky nebudou od pátku muset děti od dvou do sedmi let v mateřských školách nebo dětských skupinách nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo. Povinnost se nově nebude vztahovat také na moderátory a redaktory vystupující v rozhlasových či televizních pořadech ve studiu a bez hostů. Vyplývá to z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které schválila vláda.

Umělci ale budou muset mít PCR test na koronavirus s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny. Pokud provádění díla trvá déle, budou muset umělci být testováni alespoň jednou za dva týdny. Mezi účinkujícími a dalšími osobami (spolupracovníky či diváky) musí být dodržen dvoumetrový odstup. Místo provádění či natáčení díla nebo pořadu musí být pravidelně dezinfikováno, v případě uzavřených prostorů také větráno. Pokud někdo z umělců či spolupracovníků má teplotu 37 stupňů Celsia a vyšší nebo jiné příznaky nemoci covid-19, nesmí se provádění díla zúčastnit.

Už dříve dostali výjimku z nošení ochranných prostředků dýchacích cest řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté či děti do dvou let.