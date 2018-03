Další dírka v pásku. Živnostníci hledají řešení kvůli paušálové šikaně

Socialisticko-babišovská vláda utáhla drobnému podnikání šrouby nadlouho dopředu a s kontrolním hlášením, EET a dalšími administrativními šikanami se rozhodně nespokojila. Od roku 2018 je možné uplatnit výdajový paušál na tržby pouze do výše jednoho milionu korun. Dosud byl strop na dvou milionech a platil už od roku 2013, kdy Nečasova vláda prosadila svůj dočasný daňový balíček, který se ukázal dočasným jako pobyt spojeneckých vojsk v ČSSR po roce 1968. Loni pak Sobotka s Babišem ještě podnikatelům utáhli opasky o další dírku.

Oboustranně výhodné

Ano, současný systém paušálů je pro podnikatele velmi výhodný a jejich výše u řady profesí citelně přesahuje obvyklé náklady v tom kterém oboru. Nicméně zjednodušuje daňový systém, a podporuje tak podnikání fyzických osob, u nichž je daňová optimalizace zanedbatelná, místo podnikání formou právnických osob, především společností s ručením omezeným, což je z hlediska příjmů veřejných rozpočtů pozitivní.

Víte, že daňové přiznání musíte někdy podávat, i když jste zaměstnanec? Čtěte:

Lze to ukázat na příkladu podnikatele s tržbami jeden a půl milionu korun v oboru, kterému je přiřazen paušální odečet nákladů ve výši šedesát procent. Letos zaplatí naposledy daň z částky šest set tisíc korun, což činí devadesát tisíc, které se sníží ještě o základní odečitatelnou položku na poplatníka zhruba 24 tisíc. Zaplatí tedy roční daň ve výši asi 66 tisíc korun. Nezdá se to mnoho, ale je třeba k tomu připočíst sociální pojištění, které bude činit 87 600, a zdravotní pojištění ve výši 40 500. Dohromady tak státu odvede 194 tisíc korun. Se stejnými tržbami příští rok zaplatí jen na dani 111 tisíc a k tomu dalších 192 tisíc na sociálním a zdravotním pojištění. Jeho daň tak stoupne o více než polovinu.

Je pravda, že nově bude mít možnost uplatnit odečitatelnou položku na dítě ve výši třináct tisíc korun, ale to by musel být opravdu hodně plodný, aby mu to vykompenzovalo zvýšené zdanění. Proto bude řada těchto živnostníků hledat řešení v přechodu k uplatňování skutečných nákladů. Výhodné je pak změnit právní formu podnikání a převést OSVČ na s. r. o. Ta při tržbách jeden a půl milionu a uplatnění oprávněných nákladů ve výši pouhé třetiny tržeb odvede na dani z příjmu jen 190 tisíc. Svému majiteli může vyplácet jen minimální mzdu, z níž odvede pojištění ve výši do padesáti tisíc korun. A podnikatel citelně ušetří.

Eseróčko to vyřeší

Samozřejmě přitom optimalizuje daně a žije z rozpočtu svého eseróčka, což je běžnou praxí, která je berními úředníky dost špatně postižitelná. Ale zdanění kapitálového výnosu není v Česku zanedbatelné a tahle praxe se vyplatí. Nakonec i náš premiér v demisi moc dividend ze zisků Agrofertu nevyplatil. V eseróčku se také dají daňově uznatelné výdaje podstatně navýšit a odvodové povinnosti významně přiškrtit.

Živnostník navíc ručí na rozdíl od právnické osoby za své dluhy, včetně těch daňových, osobním majetkem. Takže když bude hrdým majitelem společnosti s ručením omezeným, rizika odhalení nějakých daňových triků se bude bát mnohem méně.

Přednedávnem přišla ODS s poslaneckým návrhem zákona sloužícího k vrácení limitu pro použití paušálu na dva miliony korun. Vláda návrh odmítla, ale beztak je nepravděpodobné, že by to ve sněmovně prošlo. Pro tuto vládu nejsou živnostníci zajímaví. A nejspíš je jí jedno i to, že snížením limitu na uplatnění paušálů v kombinaci s výrazně vyšším zdaněním konkrétního okruhu podnikatelů v podstatě tlačí mnoho daňových poplatníků do šedé ekonomiky. Ponechme stranou, že je velmi sporné, že by na aktuálním zvýšení daní stát získal jednu a půl miliardy, jak v současnosti předpokládá ministerstvo financí.

A to není vše: Na financích se chystají další daňové změny. Že by z toho vyšlo něco pozitivního pro drobné podnikání v Česku, lze za současné politické konstelace jen těžko čekat.

Čtěte také: