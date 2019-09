Další britský soud posvětil Johnsonovu pauzu v zasedání parlamentu před brexitem

Millerová, která chtěla, aby soud nucenou parlamentní přestávku prohlásil za nezákonnou a rozhodl, že Johnsonův krok byl zneužitím moci, uvedla, že ji dnešní rozsudek „velmi zklamal“. „Podle nás je zcela zásadní, aby parlament zasedal. Jsme proto rádi, že nám soudci dali svolení odvolat se u nejvyššího soudu, což uděláme, a že mají pocit, že případ je dost naléhavý na to, aby se jím zabývala vyšší instance,“ řekla.

Johnsonova mluvčí naopak uvedla, že premiér rozhodnutí soudu uvítal. Doplnila, že rozsudku by měli věnovat pozornost ti, kteří se snaží využít soudy, aby blokovali práci vlády.

Obdobnou stížnost na ukončení aktuálního zasedání parlamentu několik týdnů před termínem odchodu země z Evropské unie soud ve skotském Edinburghu již ve středu zamítl s tím, že se jedná o politické rozhodnutí v souladu se zákonem. Vyšší skotský soud, ke kterému se neúspěšní stěžovatelé odvolali, by měl ve věci rozhodnout příští týden, uvedl jeden z předkladatelů Jolyon Maugham na twitteru.

Fingers crossed for @thatginamiller who I understand is likely to hear this morning. We shan't get the result of our appeal until early next week.