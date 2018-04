Další báječná léta s Filipem. Šéf KSČM obhájil post předsedy

Filip hned po zvolení vyjmenoval, že by chtěl do vedení europoslankyni Kateřinu Konečnou pro evropské záležitosti, poslance Stanislava Grospiče a Miroslavu Vostrou a Filipa Zachariáše z Vyškovska jako představitele mladší generace. Chce také pokračovat v jednáních s hnutím ANO o podpoře vlády.

V prvním kole volby delegáti předsedu nevybrali. Filip v něm dostal 110 hlasů, Skála o pět méně. Z prvního kola nepostoupila mimo jiné rovněž favorizovaná europoslankyně Konečná, pro niž odevzdalo hlas 79 delegátů.

Třiašedesátiletý Filip stojí v čele komunistů od října 2005, v roce 2016 na volebním sjezdu v Praze získal čtyřletý mandát, po prohře KSČM ve sněmovních volbách dal ale loni na podzim funkci k dispozici. Kritice čelil i dříve. Předloni byl zvolen v prvním kole, když dostal 203 z 353 platných hlasů. Jeho tehdejšího vyzyvatele Skálu tehdy volilo 150 delegátů. Už před pěti lety v Liberci musel Filip pro vítězství absolvovat stejně jako letos dvě volební kola.

Podle kuloárových informací bude sjezd zřejmě ještě hlasovat o tom, zda zkrátí mandát vedení na dva roky. Filip na tiskové konferenci řekl, že předpokládá, že by se další sjezd měl sejít v roce 2020.

„Těžko mne někdo předělá,“ uvedl Filip na dotaz, zda kvůli kritice, kterou na sjezdu slyšel, změní fungování strany. Dodal, že nikdy neprosazuje vlastní názory, ale zásadně jen usnesení kolektivních orgánů strany.

V souvislosti s další rolí komunistů v jednáních o nové vládě uvedl, že KSČM bude pokračovat v jednáních s hnutím ANO, do kterých se znovu zapojí i ČSSD. Filip zopakoval, že by měla začít trojstranná jednání a že komunisté budou mít i personální požadavky. „Musíme jasně dbát na to, aby strany nenominovaly na určitá místa lidi, kteří představují konflikt,“ uvedl. Už dříve kritizoval vedení ministerstev průmyslu a obchodu, zahraničí a obrany.

