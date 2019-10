Čtvrtý pokus. Vláda chce opět navrhnout povýšení šéfa BIS Koudelky na generála

Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka Autor: čtk

Vláda chce počtvrté navrhnout jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky do hodnosti generála. Uvedl to premiér Andrej Babiš. Návrhu na povýšení Koudelky v předchozích případech nevyhověl prezident Miloš Zeman, který kontrarozvědku kritizoval. Kabinet by se měl návrhy na jmenování generálů k příležitosti státního svátku 28. října zabývat v úterý.