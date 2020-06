ČSSD zahájila kampaň do podzimních krajských voleb. Členové debatovali online

Sociální demokracie v sobotu svou první digitální konferencí zahájila kampaň do podzimních krajských voleb. Přihlášení členové strany se mohli netradičně konference v Hradci Králové zúčastnit prostřednictvím videokonference. Své dotazy mohli směřovat na lídry jednotlivých krajských kandidátek i na stranické ministry, sdělil místopředseda strany Ondřej Veselý.

K uspořádání digitální konference sociální demokracii vedla současná situace spojená s opatřeními proti šíření koronaviru. Strana proto na facebooku vytvořila uzavřenou skupinu, přes kterou její členové mohli sledovat vystoupení ministrů a lídrů krajských kandidátek. Ty v sobotu dopoledne oficiálně potvrdilo stranické předsednictvo. Do skupiny se zaregistrovalo asi 600 lidí.

Podle Veselého krajští lídři ve svých vystoupeních formulovali, co mají v krajích za problémy, jak je chtějí řešit, a představili své vize pro daný kraj. Přihlášení členové jim pak prostřednictvím videa mohli klást dotazy, otázky mohli směřovat i na sociálnědemokratické ministry.

Koronakrize podle Veselého donutila tradiční sociální demokracii, aby přešla na moderní videokonferenční prostředky. S výsledkem je spokojen, podobná jednání považuje za praktická. I když neočekává, že by se příští stranický sjezd vzhledem k počtu členů konal na dálku podobně, jak jej pořádají Piráti. „Ale je to model, kdy můžeme zapojit více členů sociální demokracie do různých programových diskusí,“ poznamenal. Strana si podle něj tento model vyzkoušela pro omezený počet členů. „Ale jsem přesvědčen, že to není naposledy, kdy bude využit,“ dodal.

V diskusích se podle něj strana vracela i do období nejintenzivnějšího řešení koronavirové krize. Ministr zahraničí Tomáš Petříček například podle poslankyně Aleny Gajdůškové na konferenci sociální demokracii označil za stranu do nepohody. „Jsme přesvědčeni o tom, že naši ministři prokázali vysokou kompetenci právě v tom, že když není slunný den, tak my si s tím dokážeme poradit,“ poznamenal Veselý. Typickým znakem standardní strany, jakou je sociální demokracie, je podle něj to, že nejede na populistické vlně, ale dokáže vyřešit běžné i nečekané problémy, jako je koronavirová krize.