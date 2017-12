Komise k OKD by se měla věnovat i období před rokem 2004, požaduje ČSSD

Piráti, kteří získali pro vznik komise dostatek hlasů, by ji chtěli ustavit do Vánoc. Dnes o ní poslanci mají rozhodovat. Do čela komise Piráti nominují poslance Lukáše Černohorského. „Doufám, že (komise) bude moct konstatovat, jakým způsobem došlo k prodeji do soukromých rukou,“ řekl k záměru komise. Klub hnutí ANO do komise nominuje Josefa Hájka, který pochází z Moravskoslezského kraje, řekl novinářům šéf sněmovní frakce nejsilnější strany Jaroslav Faltýnek.

Komise má podle Pirátů prověřit privatizaci černouhelné společnosti, závěry by měla předložit do deseti měsíců od svého vzniku. Každá sněmovní strana by v komisi měla mít jednoho člena. Piráti pro svůj záměr získali devět desítek podpisů napříč politickým spektrem, sociální demokraté na seznamu chyběli.

Komise by měla prověřit převod akcií OKD do vlastnictví jiných osob a také okolnosti, za jakých stát snížil svůj podíl ve firmě, a tím pádem přišel o možnost kontrolovat firmu. Komise má také prověřit prodej minoritního podílu státu a následné plnění závazků nabyvatele akcií. Má též prošetřit činnost státních orgánů a osob, které za majetkové operace při privatizaci odpovídaly.

Přečtěte si o Bakalově stylu podnikání:

Prodej akcií OKD schválila v roce 2004 vláda Stanislava Grosse (ČSSD). Podíl získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest. Podle státního zástupce však byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, a tak vznikla při prodeji škoda přes 5,7 miliardy korun.

Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.

Privatizaci OKD řeší soud, u něhož čelí obžalobě znalec Rudolf Doucha, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu v těžební společnosti. Na lavici obžalovaných dále sedí dva bývalí místopředsedové Fondu národního majetku. Sobotka vystupuje v procesu jako svědek.

Čtěte také: