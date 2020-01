ČSSD chce odložit zrušení superhrubé mzdy. Ztrátu 25 miliard v rozpočtu si nemůžeme dovolit, tvrdí Hamáček

„Už tak bude sestavit rozpočet obtížné a s tou 25miliardovou sekyrou mi to připadá jako mission impossible,“ uvedl. I když jde o jeden z bodů programového prohlášení vlády, záměr by podle Hamáčka měl být odložen.

Negativní dopad návrhu na rozpočet zmínil při příchodu na jednání i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. „Je to návrh ministryně financí, jedna z vládních priorit,“ uvedl s tím, že je otázkou, jaká je vůle ke změně ve Sněmovně. „Jsme menšinová vláda, takže hledám podporu i v jiných stranách,“ konstatoval. Změnu superhrubé mzdy má jen za jeden ze 14 bodů z dnešního jednání koalice. Hlavně chce slyšet o legislativním plánu vlády na příští rok a prioritách nových ministrů tak, aby vedení dolní parlamentní komory vědělo, co má čekat.

ČSSD je podle Hamáčka ochotna jednat o změně daňové zátěže zaměstnanců, je ale podle ní možné sáhnout jinam. „Jsou tady sektory, které jsou zatíženy minimálně, tím myslím například banky s 80miliardovými zisky,“ uvedl. Sociální demokraté podle něj nejsou ochotni závodit s pravicí s návrhy na snížení daní.

Návrh na zrušení superhrubé mzdy a zavedení stravenkového paušálu jsou součástí daňového balíčku, který připravuje Schillerová na příští rok. Koaliční strany budou také jednat o důchodové reformě a růstu penzí či odloženém výživném. ČSSD už před jednáním vládní koalice avizovala, že nechce zrušit stravenky.

Vyrovnané rozpočty mívali zakódované skoro všichni správci naší národní kasy. Zlomili to až Zemanovi socialisté. čtěte více v eseji Zapomenutá historie českých skrblíků

Ilustrace k eseji Zapomenutá historie českých skrblíků ( Autor: Vojtěch Velický )

Schillerová vedle zrušení superhrubé mzdy a zavedení stravenkového a daňového paušálu počítá také s tím, že navrhne zrušení některých daňových výjimek. Dnes chce hlavně rozhodnout o superhrubé mzdě. „Pokud ty věci máme efektivně stihnout, je třeba je dát do daňového balíčku 21, zhruba do měsíce by bylo vhodné ho poslat do mezirezortního připomínkového řízení,“ uvedla v pondělí.

Superhrubá mzda Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Koncept superhrubé mzdy prosadil bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) v rámci daňové reformy od ledna 2008. V případě zrušení superhrubé mzdy by se podle Schillerové zavedla daň 19 procent. Nyní je podle ní efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.

Přečtěte si také:

Výdaje rozpočtu a fondů by neměly překročit 1,6 bilionu korun, navrhuje ministerstvo

Zkouška orchestru, než začne stoupat voda. Recese přijde, jsme připraveni?

Poučení z Velké recese? Jaksi nikde

Vláda shání peníze. Zdanění tabáku, lihu a hazardu příští rok stoupne

Stát se zbavuje všech zásob strategických kovů. Prodej vynese státu dvě miliardy