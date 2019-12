Corbyn odmítá rezignovat. Labouristy chce vést i příští rok do zvolení nového lídra

Jeremy Corbyn Autor: čtk

Lídr britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn dnes oznámil, že stranu v žádných dalších parlamentních volbách nepovede, prozatím chce ale ve vedení zůstat. To se ovšem nelíbí řadě jeho kritiků, kteří volají po rychlé demisi. To Corbyn odmítl a stranu chce vést až do zvolení nového lídra příští rok. Corbyn výsledky voleb, ve kterých vyhrál konzervativní premiér Boris Johnson a které jsou pro labouristy nejhorší od roku 1935, označil za velké zklamání.