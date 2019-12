Čínská odveta: Peking nařídil úřadům nahradit zahraniční počítače a software domácí produkcí

Areál Huawei v Šen-čenu, ilustrační foto Autor: čtk

Čínská vláda nařídila všem vládním úřadům a veřejným institucím, aby během tří let odstranily veškeré zahraniční počítačové vybavení a software a nahradily je domácími produkty. Informoval o tom list Financial Times (FT). Nařízení by podle listu mohlo výrazně zasáhnout americké firmy HP, Dell či Microsoft.