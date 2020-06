Číňané kritizují Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan. Podryje tím budoucí vzájemnou spolupráci, tvrdí

Návštěva předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wanu by znamenala otevřenou podporu separatistických sil, což je významný zákrok do čínské suverenity a teritoriální integrity státu, uvedl v úterním vyjádření mluvčí čínského velvyslanectví v Praze. Akt by podle něj významně porušil základní normy mezinárodních vztahů a bilaterální politické závazky a podryl politické základy budoucí spolupráce mezi Čínou a Českou republikou.

„Čína si dovoluje projevit výraznou nespokojenost a nesouhlas s takovým činem,“ uvedl mluvčí. „Někteří čeští politici jsou lhostejní vůči čínsko-českým vztahům a vzájemně prospěšné spolupráci a stejně trvají na plánování tzv. ‚návštěvy‘ Tchaj-wanu, čímž by porušili národní suverenitu Číny ohledně záležitosti týkající se tchajwanské otázky,“ dodal.

Předseda Senátu Vystrčil navzdory čínskému varování novinářům oznámil, že Tchaj-wan navštíví. Mise, kterou plánoval už jeho zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS), by se měla uskutečnit od 30. srpna zhruba do 5. září. Počítá s tím, že ho doprovodí zástupci firem a výzkumných institucí kvůli posílení česko-tchajwanské obchodní a vědecké spolupráce.

Čína podle mluvčího ambasády nesouhlasí se zasahováním některých českých politiků do vnitřních záležitostí Číny, chrání svoji suverenitu a územní celistvost. „Někteří čeští politici však tyto standardní kroky chybně interpretují jako zasahování do vnitřních záležitostí České republiky a tvrdí, že plánují návštěvu Tchaj-wanu, aby ‚chránili českou suverenitu‘. Takové činy vážně porušují základní fakta a mezinárodní morální zásady,“ dodal.

Česká suverenita zůstala nedotčená, brání se Číňané

Čína považuje Tchaj-wan za svou vzpurnou provincii. Peking prosazuje politiku jedné Číny a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení ostrova k Číně. Česko, stejně jako celá Evropská unie nebo USA, politiku jedné Číny uznává, na což mluvčí velvyslanectví také upozorňuje. Napsal také, že Čína nikdy neučinila nic, co by porušilo českou suverenitu.

„Proto si dovolujeme doporučit jednotlivým českým politikům neangažovat se v politických manipulacích, které zasahují do národní suverenity Číny a teritoriální integrity prostřednictvím osobních politických nástrojů, a skutečně se zaměřit na společné zájmy obou národů a vydat se cestou podpory čínsko-českých vztahů a vzájemně prospěšné spolupráce,“ zakončil vyjádření mluvčí.

Souhlasíte s Vystrčilovou cestou na Tchaj-wan? Ano

Ne Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Čínské velvyslanectví varovalo před cestou na Tchaj-wan už Kuberu, který dopis dostal během lednového setkání s prezidentem Milošem Zemanem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) na Hradě. Dokument prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy. Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel na infarkt. Bylo to několik dní poté, co navštívil i čínské velvyslanectví.

Zeman v úterý uvedl, že Vystrčilovi cestu nedoporučil, stejný postoj podle něj mají i premiér Andrej Babiš (ANO) nebo ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Vondráček novinářům řekl, že ho rozhodnutí předsedy Senátu nepřekvapilo, respektuje ho. Je přesvědčen, že motivem Vystrčila k cestě na Tchaj-wan je „rozmíška s čínským velvyslancem“, což je podle něj „možná trošku málo“. Vystrčilovu cestu naopak podpořili místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09) či předseda ODS a místopředseda Sněmovny Petr Fiala.