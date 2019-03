Cíl reformy zdravotnictví: praktický lékař by měl vyřešit 80 procent problémů

Praktický lékař by měl vyřešit 80 procent zdravotních problémů, se kterými za ním pacienti přijdou, za 15 procent nákladů zdravotního systému. Ostatní by odeslal ke specialistovi nebo do nemocnice. Vést by k tomu měla reforma, která by měla v příštích osmi až deseti letech proměnit primární péči o děti i dospělé, uvedli to zástupci ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a praktických lékařů.