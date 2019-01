Česko preferuje odchod Británie z EU dohodou, uvedl Petříček. Přechodné období by pomohlo podnikatelům

Ministerstvo současně intenzivně pracuje na tom, aby Česko bylo 29. března přichystané na možný odchod bez dohody, dodal. Podle předsedy senátního výboru Václava Hampla (za KDU-ČSL) se zdá, že Británie nakonec na dohodu o brexitu nepřistoupí.

„Česká republika bude muset přijmout jistá legislativní opatření, aby se připravila na odchod Velké Británie bez dohody tak, aby čeští občané, ale i britští občané u nás, měli zaručené postavení, které mají doposud. Většina těch opatření je recipročních,“ uvedl Petříček.

Chystaný český zákon k brexitu podle předsedy senátního evropského výboru Hampla upravuje nouzově řadu věcí, které by normálně měla řešit „dohoda, na kterou Británie, zdá se, asi nebude chtít nakonec přistoupit, přestože ji vyjednala“. O dohodě má dnes rozhodovat britský Parlament, ale neočekává se, že by dospěl k verdiktu. „Blížíme k velikému karambolu,“ řekl.

Nejistota a komplikace: tvrdý brexit by vnesl chaos do dopravy, obchodu i legislativy

Pro Česko bude podle ministra důležité, aby budoucí vztahy s Británií byly dál dobré. „V oblastech jako bezpečnost, inovace, vzdělání, obchod bychom se měli snažit hledat taková řešení, aby pro obě strany byla výhodná. Rozhodně si nemyslím, že bychom měli Británii za cokoli trestat,“ řekl Petříček.

Senátní výbor dnes s ministrem projednával informaci vlády o změnách právních předpisů v souvislosti s vystoupením Británie z EU. Český kabinet poslal před týdnem do Parlamentu zákon upravující vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody. Zákon počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno v Česku stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Nebudou se ale podle moci už účastnit například komunálních voleb v Česku.

Přečtěte si esej: Divadlo Za kanálem

Zákon podle zástupců ministerstva vnitra i Hampla nemůže prodloužit bezvízový styk s mezi Českem a Británií, protože to bude nutné vyřešit na úrovni EU. „Ten je prostě buď s celou Evropskou unií, anebo žádný,“ uvedl Hampl. Vláda chce, aby Poslanecká sněmovna návrh schválila už v prvním čtení. Senát by se podle Hampla sešel ke schvalování operativně, nejpozději začátkem března. „Je to taková pojistka. Nevíme, jestli se bude (zákon) aktivovat, nemůžeme si dovolit nemít to připravené,“ dodala ředitelka ministerského odboru azylové a migrační politiky Pavla Novotná.

Balíček zákonů připravily jednotlivé resorty v koordinaci ministerstva vnitra. Ministerstvo zahraničí žádné návrhy nepředkládalo, jeho role se týká péče o české občany v Británii. „My pouze budeme zajišťovat následné kroky po 29. březnu,“ řekl dnes Petříček. Odchod Británie z EU postaví podle něj řadu českých firem před nepříjemnou situaci. „My se budeme snažit, aby to nemělo na ně zásadní dopad,“ uvedl. Připomněl také, že Česko otevírá generální konzulát v Manchesteru.

V Británii žije podle odhadů 40 tisíc až 100 tisíc českých občanů, Britů v Česku je podle ministerstva vnitra zhruba osm tisíc.

Dále čtěte: