Česko loni získalo z EU o 45,3 miliardy korun více, než zaplatilo

Snížení čisté pozice je podle ministerstva způsobeno jednak rostoucími odvody Česka do rozpočtu EU, jednak i tím, že nárůst čerpání peněz z fondů EU za programové období 2014 až 2020 nevykompenzoval pokles příjmů z rozpočtu EU za uzavírané programové období 2007 až 2013. „Současně je však zapotřebí zdůraznit, že se všem operačním programům podařilo do konce roku 2018 využít veškeré prostředky, které bylo v souladu s pravidlem pro zrušení závazku (tzv. pravidlo n+3) potřeba vyčerpat, a Česká republika tak o žádné prostředky nepřišla,“ uvedlo ministerstvo financí.

Česko loni obdrželo z unijního rozpočtu 94,9 miliardy korun a odvedla do něj 49,6 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.

Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti loni činily 60,2 miliardy korun. Příjmy ze Společné zemědělské politiky byly 30 miliard korun, z toho přímé platby 21,6 miliardy korun.

Rozpočtový zázrak z Bruselu. Přebytek je důsledkem štědrého dárku

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 Česka do konce roku 2018 zaplatila do rozpočtu EU 565,4 miliardy korun a získala z něj 1,31 bilionu korun. Celkem tak Česko dosud získala z EU o 741,3 miliardy korun více, než do něj odvedlo.

Stejně na tom jsou podle posledních údajů Evropské komise z roku 2017 země, které vstoupily do EU v roce 2004 s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje u původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie, Itálie nebo Velká Británie.

V roce 2017 bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu Německo, které odvedlo o 10,7 miliardy eur (zhruba 275 miliard korun) více, než z něj dostalo. Největším příjemcem peněz bylo Polsko, které získalo z rozpočtu EU o 8,6 miliardy eur více, než do něj odvedlo.

Vývoj tzv. čisté pozice (rozdílu mezi příjmy z EU a odvody do ní) České republiky Rok Miliardy korun 2004 7,3 2005 2,0 2006 6,9 2007 15,2 2008 23,8 2009 42,3 2010 47,9 2011 30,8 2012 73,8 2013 84,8 2014 75,3 2015 150 2016 80,6 2017 56 2018 45,3

Zdroj: ministerstvo financí

Přečtěte si také: